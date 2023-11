Cristian Tudor Popescu a izbucnit: Din ce-a spus acum Mouratoglou nu rezultă decât că el e un nemernic

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu spune că antrenorul Simonei Halep nu pare să fie de mare ajutor în scandalul de dopaj. Sportiva a contestat suspendarea primită la TAS, însă CTP crede că explicațiile date de antrenorul ei nu o prea ajută.

"Și iată că, după un an, țiparul sau țeparul lucios Mouratoglou iese la drumul mare ca să ne spună că el i-a dat suplimentul „contaminat” Simonei. Un an de zile, a țipat cu dicție și distincție cum o respectă pe Simona și cum e ea acuzată pe nedrept, fără să spună un cuvințel despre el însuși. A lăsat-o să fie lovită cu pietre, scuipată, batjocorită, să ceară cu răutate Serena Williams și Jelena Jankovic titlurile Simonei de la Wimbledon și Indian Wells, unele jucătoare solicitând să i se retragă toate titlurile. Cum, pe de altă parte, altă specie de imbecili, românoșii, o „apără” că e asuprită pentru că e româncă, dacă era americancă, canci. Cum parasca și vascrișii tăi puteai să dormi noaptea, când vedeai ce i se întâmplă fetei care a comis marea greșeală de a avea încredere în tine?

Din ce-a spus acum Mouratoglou nu rezultă decât că el e un nemernic, pe Simona nu o ajută la TAS nici cât negru sub unghie. Responsabilitatea e a sportivului, el își alege staff-ul, n-are decât să se socotească cu el. În plus, e foarte probabil ca franțuzul să mintă vorbind, așa cum a mințit prin tăcere. Suplimentul cu colagen nu a apărut în primele declarații făcute Tribunalului de la Londra de către Simona după acuzația de doping. Evident, deoarece Mouratoglou nu i-a spus nimic. Abia apoi s-a apucat să inventeze băsneala cu suplimentul, a cărui contaminare nu a fost nicicum demonstrată pe deplin. Firma canadiană producătoare are tot dreptul să considere că e luată drept țap ispășitor. Concentrația mult prea mare pentru un supliment induce ideea că Roxadustatul i-a fost dat pur și simplu, fără ca ea să aibă habar. Și dacă Simona câștiga US Open, să vină apoi doctorul Minune să ne spună ce mare antrenor e el.

Rămân la părerea că și în cazul, puțin probabil, în care pedeapsa îi va fi redusă la 2 ani, întoarcerea Simonei Halep în tenisul de vârf e foarte grea, dacă nu imposibilă. Dar ce a glăsuit Martalogu ăsta sper să șteargă măcar un colț din steaua neagră înfiptă în pieptul Simonei", scris CTP pe Facebook.