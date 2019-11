Cristiano Bergodi, după încă un meci pe care FC Voluntari nu a reușit să îl câștige, deși a condus cu 2-0: 'Păcat că n-am avut atenția necesară'

Cristiano Bergodi, antrenorul lui FC Voluntari, a declarat, în urma remizei dintre echipa sa și Poli Iași, scor 2-2, că este foarte mulțumit de evoluția echipei sale.

”Echipa a jucat foarte bine, am avut puțină frică când conduceam cu 2-1. În general, echipa a jucat foarte bine. Am spus și înainte de meci că arătăm bine, dovadă că am condus cu 2-0. Din păcate, am luat un singur punct. Păcat că n-am avut atenția necesară pentru a câștiga”, a declarat, în urma partidei, Cristiano Bergodi, la Look Sport.

În clasamentul Ligii 1, Poli Iaşi ocupă poziţia a opta, cu un total de 22 de puncte, iar FC Voluntari se află pe locul 14, cu 8 puncte.