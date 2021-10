Cristiano Bergodi: Nu se poate că spune că cei de la Voluntari sunt favoriţi dar au o echipă care joacă bine

Antrenorul formaţiei Sepsi Sf. Gheorghe, Cristiano Bergodi, a afirmat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că noua arenă care va fi inaugurată la partida cu FC Voluntari, de sâmbătă, poate constitui o motivaţie pentru jucătorii săi, conform agerpres.

"Nu se poate că spune că cei de la Voluntari sunt favoriţi dar au o echipă care joacă bine, au un antrenor foarte bun, experimentat şi este o surpriză a campionatului în acest moment. Este meritul conducerii, al antrenorului, al băieţilor pentru că joacă foarte bine. Sper să facem un meci bun, mai ales că este o inaugurare a stadionului şi putem face un meci frumos pentru suporteri şi pentru a începe cu dreptul. Eu cred că noua arenă poate fi o motivaţie pentru jucători, este un stadion foarte frumos. Îmi place foarte mult terenul de joc, este extraordinar", a declarat Bergodi.

Tehnicianul italian a afirmat că, având în vedere lotul de jucători de care dispune, Sepsi, aflată în acest moment pe poziţia a 12-a, poate urca în clasamentul Ligii I."Am venit cu plăcere la Sepsi şi am aşteptări mari, dar normal că trebuie să ţinem cont că sunt un antrenor nou, de câteva zile. Normal că îmi doresc să câştigăm acest meci cu Voluntari dar nu ne va fi uşor. Eu sper că vom face însă un rezultat foarte bun. Băieţii au răspuns foarte bine în procesul de pregătire, la antrenamente s-au comportat foarte bine şi au arătat disponibilitate pentru ceea ce am cerut. Suntem la un început de drum, sperăm cât mai lung şi cât mai pozitiv. Nu neapărat vreau să schimb ceva, dar fiecare antrenor are stilul său de joc. În timp voi vedea dacă voi putea să implementez aceste idei ale mele. Echipa are potenţial, sunt jucători buni şi asta îmi dă încredere. Eu zic că Sepsi poate avea un loc mai bun în clasament cu acest lot de jucători. Am încredere că putem face treabă bună", a mai spus Bergodi.Partida Sepsi Sf. Gheorghe - FC Voluntari, din cadrul etapei a 12-a a Ligii I, se va disputa sâmbătă, de la ora 17:30.