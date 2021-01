Cristoiu, despre 'convocarea anticonstituţională a miniştrilor la Cotroceni': 'Scopul a fost cel de a demonstra că nu numai PNL, dar şi USRPLUS e Partidul Meu'

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că prin convocarea miniştrilor USRPLUS la Cotroceni, joi, 7 ianuarie, preşedintele Klaus Iohannis a vrut să demonstreze românilor că nu numai PNL, dar şi USRPLUS e Partidul Meu.

Redăm integral editorialul publicat pe cristoiublog.ro:

„Potrivit unui Comunicat remis presei, Klaus Iohannis a avut joi, 7 ianuarie 2021, ora 15, la Cotroceni o întîlnire cu premierul Florin Cîţu, vicepremierul Dan Barna, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Cătălin Drulă, ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Claudiu Năsui, ministrul Justiţiei, Stelian Ion, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Ciprian Teleman.

Formularea mea e niţel ştirbă.

Textul întîlnit pe site-ul Administraţiei Prezidenţiale, capitolul Anunţuri de presă, informează pe români, că Preşedintele 'va avea o întîlnire' şi nu că 'Preşedintele a avut o întîlnire'.

Revenirea mea la textul corect al Comunicatului nu ţine de o acribie de cercetător. Tine de o întrebare pusă sub credinţei că democraţia înseamnă transparenţă. Opinia publică din România e informată doar că va avea loc o întîlnire. Întîlnirea a avut loc. Ba mai mult, miniştrii au plecat vii şi nevătămaţi de la întîlnire. Joi seara, erau prezenţi, pentru a ciripi vesel pe crăcile televiziunilor de ştiri. Ar fi fost normal ca după întîlnire preşedintele României să dea publicităţii un Comunicat prin care să ni se spună scopul convocării miniştrilor şi mai ales, ce s-a discutat.

Convocarea anticonstituţională a miniştrilor la Cotroceni a fost în Guvernarea de un an PNL o realitate marcată de psihologia poporului român. Fiind vorba de o premieră postdecembristă şi, evident, de o încălcare a Constituţiei (Legea fundamentală reglementează precis relaţia dintre preşedinte şi Guvern într-o republică semiprezidenţială), presa şi Opoziţia au luat foc la cele dintîi convocări. Cum luările de poziţie ale PSD şi Pro România de la vremea respectivă n-au fost dublate de începerea procedurilor de suspendare, Klaus Iohannis a procedat în stil moldo-valah. Dacă nu i s-a întîmplat nimic (în Ferentari s-ar spune, dacă nu i s-a dat peste lăbuţă) a considerat această încălcare a Constituţiei ca pe un drept cîştigat de el. Iar românii definiţi prin sindromul focului de paie (aprindere iute, cu vîlvătăi, stingere iute, fără nici o urmă, nici măcar cenuşă), au văzut, la rîndul lor, ceva firesc în convocarea anticonstituţională a miniştrilor în frunte cu premierul la Cotroceni. Deoarece despre aceste întîlniri sau mai degrabă convocări în stil de Carol al II-lea, Klaus Iohannis a catadicsit să vorbească la conferinţele de presă şi uneori chiar prin intermediul unui Comunicat, s-a priceput repede că şedinţele de la Cotroceni ţineau de transformarea de către Klaus Iohannis pe şest a Republicii semiprezidenţiale în Republică prezidenţială.

Miniştrii, în frunte cu premierul Ludovic Orban, erau convocaţi la Cotroceni ca la un superpremier. În prezenţa slugarnică a lui Ludovic Orban, preşedintele le cerea să dea raportul asupra a ceea ce au făcut, le freca ridichea celor care-l nemulţumeau şi le dăruia un zîmbet binevoitor celor care-l satisfăceau, după care le împărţea indicaţii. Miniştrii şi le notau conştiincioşi în caiete. Premierul le nota pe toate, împărţindu-le pe nume de ministru, pentru a putea urmări îndeplinirea lor cu maximă sfinţenie.

Această tutelare părintească a miniştrilor sau, în limbaj de frizerie, această Călărire a Guvernului, era posibilă şi pentru că miniştrii, în frunte cu Premierul, aparţineau PNL, alintat de Klaus Iohannis drept Partidul Meu. Provenit din rîndul PNL, ba chiar fiind la un moment dat şef, Klaus Iohannis ne putea spune, dacă l-am fi întrebat, că îi convoca pe miniştri la Cotroceni nu atît ca Preşedinte în exerciţiu, cît mai ales ca Tătuc al celor din PNL.

O simplă privire aruncată asupra miniştrilor convocaţi de Klaus Iohannis la Cotroceni, de Sfîntul Ion, ne dezvăluie un adevăr:

Dintre miniştrii celor trei partide care alcătuiesc Coaliţia de Guvernare, Klaus Iohannis i-a chemat la ordine doar pe miniştrii USRPLUS.

E singura notă care sare în ochi în cazul acestui moment.

O altă notă ne e imposibil să găsim. Nu poate fi vorba de o întîlnire de lucru cu miniştrii Guvernului pe probleme economice, pentru că lipsesc ministrul Energiei, de la PNL, şi al Dezvoltării, de la UDMR. Nu putem vorbi de o întîlnire cu miniştrii care ţin de partidele de Dreapta, pe care preşedintele pariază în resetarea ţării, deoarece lipsesc miniştrii PNL.

În absenţa unor note comune şi mai ales în absenţa unui Comunicat din partea lui Klaus Iohannis, ne-am gîndit să iscodim declaraţiile miniştrilor USRPLUS care au fost la întîlnire. Evident, declaraţiile lor nu pot fi luate în serios de Istoricul clipei în dezlegarea misterului întîlnirii. N-ar fi prima oară în Istorie cînd, potrivit unei înţelegeri, participanţii declară după întîlnire că s-a discutat despre ceva cînd în realitate s-a discutat despre altceva. Claudiu Năsui a dezvăluit la Antena 3 că preşedintele s-a interesat de ce au găsit ei prin ministere. Claudiu Năsui ne crede proşti. Dacă ăsta ar fi fost scopul reuniunii, Klaus Iohannis trebuia să-i cheme pe toţi miniştrii care au luat în primire ministere noi, nu numai pe cei de la USRPLUS. Tot Klaus Iohannis – spune Claudiu Năsui – i-a pus, într-un gest amintind de scosul la tablă (zic eu, nu, Doamne fereşte! ministrul, cum să cuteze o asemenea formulare?) – pe fiecare ministru să-şi spună priorităţile.

Ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Ciprian Teleman a scris pe pagina sa de Facebook:

'După amiază, alături de prim-ministrul Florin Cîţu şi vicepremierul Dan Barna, am participat însoţit de colegii mei, miniştri din USR PLUS, la o întâlnire cu preşedintele României, domnul Klaus Iohannis. Am vorbit împreună despre priorităţile miniştrilor USR PLUS, iar preşedintele ne-a îndemnat să ne asumăm curajos reforme. Şi vom face acest lucru! Mai mult, nu doar că ne vom susţine unul pe celălalt pentru îndeplinirea obiectivelor pe care coaliţia de guvernare şi le-a propus, dar ne bucurăm şi de sprijinul preşedintelui Klaus Iohannis'.

USRPLUS n-are nici o legătură cu Klaus Iohannis.

La prezidenţiale, USRPLUS a avut candidat propriu. În campania electorală pentru parlamentare, liderii USRPLUS au criticat unele derapaje ale Preşedintelui. Din perspectiva platformei intitulate Un altfel de politică. Pentru că Un altfel de politică presupune şi curmarea năravului prezidenţial, semn al vechii politici, de a o face pe Tătucul Naţiunii.

Ar fi fost normal ca miniştrii USRPLUS să nu meargă la Cotroceni. Hai, la o adică, dacă erau invitaţi, miniştrii şi de la alte partide ale Coaliţiei, mersul lor la Cotroceni ar mai fi fost cît de cît acceptabil.

Dar aşa, convocaţi doar ei şi pentru a fi scoşi la tablă de către preşedinte, miniştrii USRPLUS nu aveau ce căuta.

Şi nu numai pentru că USRPLUS a făcut mare caz de un Altfel de Politică, dar şi pentru că scopul convocării de către Klaus Iohannis a fost cel de a demonstra românilor că nu numai PNL, dar şi USRPLUS e Partidul Meu, Partidul care-l spală pe picioare cu limba, fără să-l doară şalele de atîta aplecare, deoarece stă în genunchi”.