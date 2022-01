Criza facturilor la electricitate lovește în muzee: Vizita se face cu programare

Programul de vizitare a Centrului muzeal ecoturistic Delta Dunării din Tulcea şi a Basilicii paleocreştine din Niculiţel a fost modificat, din cauza creşterii preţului la energia electrică, a declarat marţi, pentru AGERPRES, managerul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" (ICEM), Sorin Ailincăi.

Astfel, accesul în cele două entităţi muzeale va fi permis în primele zile ale fiecărei săptămâni doar grupurilor care se programează, în a doua parte a săptămânii programul desfăşurându-se normal.

"În ultimii doi ani, Consiliul Judeţean şi instituţiile subordonate au achiziţionat energie şi gaz de la Bursa de Mărfuri din Constanţa. Anul acesta, asocierea nu a fost tentantă pentru furnizori, iar la licitaţie nu s-a prezentat nimeni. Automat, s-a trecut la furnizor de ultimă instanţă, tarifele practicate la acest nivel de distribuţie fiind cu totul prohibitive. De exemplu, dacă până acum am achiziţionat energie electrică cu 700 de lei pe Mw, preţul acum este de 3.800 de lei", a afirmat managerul ICEM.

Sorin Ailincăi a mai spus că până acum nu a semnat vreun contract pentru furnizarea gazelor naturale şi a menţionat că în acest context programul unor muzee se modifică.

"Am convocat Consiliul de Administraţie şi i-am rugat pe colegi să aibă grijă la consumul de energie şi gaz. Am decis de asemenea reducerea programului cu publicul pentru două puncte mari consumatoare de electricitate, Acvariul şi Basilica din Niculiţel. La Acvariu, am decis ca de luni până miercuri programul cu publicul să fie doar cu grupuri care se programează, iar de joi până duminică programul va fi normal. La Basilică, unde vizitatorii sunt foarte puţini, am decis ca muzeul să fie deschis vineri până duminică, în restul săptămânii vizitele fiind posibile doar cu programare", a precizat Ailincăi.

El şi-a exprimat speranţa că situaţia se va schimba luna viitoare, în contextul în care Consiliul Judeţean, instituţie care subordonează ICEM, a urgentat procedura de reluare a licitaţiei pentru stabilirea furnizorului de energie electrică şi gaze naturale.

Unii angajaţi ai ICEM sunt nemulţumiţi în contextul actual din cauza temperaturilor scăzute din birouri.

"În depozite e foarte frig. Pentru lucrări este în regulă, dar pentru omul care manipulează lucrarea nu e în regulă. N-avem doar conservatori, iar conservatorul care lucrează în depozit are şi un birou, unde situaţia este la fel ca în depozit. Şi când trebuie să faci fişa de observare a obiectului din depozit, îţi îngheaţă mâinile. Deci, jumătate din muncă ţi-o faci, iar cealaltă jumătate este mai greu să ţi-o faci", a afirmat cercetătorul ştiinţific din cadrul ICEM, Alice Georgiana Fănaru.

Potrivit deciziei ICEM, noul program de vizitare a celor două entităţi muzeale este valabil până la finele lunii februarie.