Croaţia rămâne cu un gust amar după meciul cu Cehia, spune Modric

Croaţia "rămâne cu un gust amar după meciul" cu Cehia, a declarat Luka Modric, căpitanul vicecampioanei mondiale, la finalul partidei încheiate la egalitate, 1-1, vineri seara, pe Hampden Park din Glasgow, în Grupa D a turneului final EURO 2020 la fotbal, scrie AFP, citată de Agerpres.

"Rămânem cu un gust amar după acest meci, fiindcă nu am câştigat. Am intrat în meci cu adevărat dezorganizaţi (...) Noi am jucat mai bine în repriza a doua. Am marcat acel gol şi am mai fi putut înscrie. Din păcate, nu am reuşit. Acum, va trebui să învingem Scoţia ca să ne calificăm", a spus Modric.

Pentru a avea şanse de calificare în optimi de finală, Croaţia trebuie să învingă în ultimul meci din grupă Scoţia, tot la Glasgow.