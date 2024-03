Croitorul preşedinţilor americani și al vedetelor de Hollywood a murit, la vârsta de 95 de ani

Scăpat de Shoah şi devenit croitorul preşedinţilor şi al vedetelor din Statele Unite, Martin Greenfield a murit miercuri la 95 de ani, a anunţat publicaţia New York Times (NYT), care vede în acesta o "legendă" a imigraţiei de succes în America, notează AFP.

Născut Maximilian Grünfeld în 1928 într-o familie evreiască înstărită dintr-un sat din Cehoslovacia, aflat azi în Ucraina, Greenfield a fost salvat întâmplător de la moarte la Auschwitz înainte de a se refugia în Statele Unite, cu zece dolari în buzunar.

La New York a condus unul dintre cele mai renumite ateliere de costume de pe planetă şi a îmbrăcat mii de americani celebri: şase preşedinţi, printre care ultimii trei, Barack Obama, Donald Trump şi Joe Biden, vedete de cinema, muzică şi sport precum Frank Sinatra, Paul Newman, Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, Michael Jackson sau Kobe Bryant, dar şi pe mafiotul Meyer Lansky.

Greenfield a murit miercuri într-un spital din Long Island, la est de New York, potrivit fiului său Tod Greenfield, care a împărtăşit această veste NYT.

În necrologul său, ziarul notează că "suferinţele şi triumfurile prin care a trecut Greenfield sunt exemplare pentru legenda clasică a imigraţiei în America".

Adolescent prizonier în lagărul de exterminare, Maximilian Grünfeld a fost repartizat să lucreze la spălătoria hainelor naziştilor.

După ce a rupt din greşeală gulerul unei cămăşi care aparţinea unui gardian, este bătut şi somat să o repare, a povestit el în 2014 în memoriile sale citate de NYT.

Un prizonier îl învaţă să coasă, aşa că repară cămaşa ruptă şi se decide să o păstreze şi să o ascundă sub uniforma sa.

Aceasta îi va salva viaţa.

"În prima zi când am purtat această cămaşă, am înţeles că hainele au putere", scria Greenfield în "Measure of a Man: From Auschwitz Survivor to Presidents' Tailor".

Este considerat de nazişti şi de ceilalţi prizonieri un protejat care repară uniforme, circulă liber prin lagăr şi are acces la mai multă mâncare.

"Două cămăşi naziste rupte i-au permis unui evreu să construiască atelierul de costume la comandă cel mai cunoscut şi mai prosper din America", rezumă el în memoriile sale.

Refugiat în Statele Unite în 1947, fără familie, bani sau cunoştinţe de engleză, el lucrează 30 de ani în confecţii la Brooklyn, are diverse slujbe mici şi devine apropiat de patronul fabricantului de costume şi de smoking-uri GGG, William Goldman.

Preia afacerea acestuia în 1977 şi o redenumeşte Martin Greenfield Clothiers, aceasta fiind, după cum a povestit fiul său, Tod Greenfield, pentru NYT, ultimul atelier de acest tip din New York.

Cei 50 de angajaţi lucrează pe maşini manuale şi au nevoie de zece ore pentru a confecţiona un costum care va îmbrăca un om politic sau o vedetă.