Cum a strâns Putin zeci de mii de oameni la mega-evenimentul pro-război: Unele persoane dezvăluie că au fost forțate să participe

Vineri, președintele rus Vladimir Putin s-a adresat unei asistențe de zeci de mii de ruși, înghesuiți pe Stadionul Luzhniki din Moscova, la un miting de sărbătorire a opt ani de la anexarea Crimeei.

BBC transmite că a vorbit cu zeci de persoane care stăteau la coadă pentru a intra la locul mitingului pro-Kremlin.

Mulți au declarat că lucrează în sectorul public și că au fost presiuni din partea angajatorilor să participe.

Un bărbat care lucrează la metroul din Moscova a spus că el și alți angajați au fost forțați să participe la miting.

„Voi fi aici o vreme și apoi voi pleca... Cred că majoritatea oamenilor de aici nu susțin războiul. Eu nu”, a spus el.

Mulți oameni nu au vrut să fie filmați sau să răspundă la întrebări.

Studenții au spus că li s-a oferit opțiunea de a avea o zi liberă de la cursuri dacă participă la „un concert”.

Unii dintre studenții cu care a vorbit corespondentul BBC nici nu știau că evenimentul a fost dedicat, parțial, sprijinirii războiului din Ucraina.

Fără îndoială, au fost prezenți câțiva oameni care îl susțin cu adevărat pe președintele Putin și „operațiunea militară specială din Ucraina”, așa cum preferă să o numească Kremlinul.

Moscow’s Luzhniki stadium, which hosted the World Cup final in 2018, is packed out for a pro-war rally on the anniversary of Russia’s Crimea annexation.



Lots of reports of state employees being bussed in. They’re watching a video with Ukrainian flags being thrown to the ground pic.twitter.com/fIKEzD5WnV