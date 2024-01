Cum ne afectează temperaturile scăzute anvelopele?

Odată cu scăderea temperaturilor multe persoane se confruntă cu o scădere a aderenței anvelopelor lor.

Acest fenomen nu este cauzat neapărat de răcirea asfaltului sau acoperirea acestuia de un strat fin de gheață. Se poate întâmpla chiar și în condiții de asfalt uscat. Iar principalul vinovat în acest caz nu este asfaltul sau calitatea anvelopei ci aerul din ea.

Cel mai mare inamic în condiții de iarnă este temperatura. Odată cu scăderea gradelor din termometre, aerul din anvelope se contractă. Prin urmare, presiunea pe care credeați că o aveați în pneuri nu va mai fi aceeași. Din această cauză, este de preferat să verificați cu un manometru presiunea cel puțin o dată la două săptămâni. Unele mașini mai moderne au senzori de presiune în roți care vor afișa pe un ecran din interiorul mașinii ce valoare este înregistrată. Alte vehicule se bazează pe diferența de viteză de rotație a roților în timpul rulajului și va indica pe bord fie cu un simbol portocaliu fie cu unul roșu dacă apar diferențe. Dacă în prima situație este mai simplu să aflați ce presiune mai aveți în roți, în cea de-a doua situație va trebui să recurgeți la un manometru sau să faceți o oprire la o vulcanizare.

Ca regulă generală trebuie să știți că pentru o scădere de zece grade Celsius anvelopa poate pierde până la 0.14 atmosfere (bari). Cu alte cuvinte, dacă i-ați făcut presiunea în garaj, la +18 grade, iar afară sunt -2 grade deja ați pierdut aproape o treime de atmosferă. Chiar dacă la prima vedere nu pare să fie ceva semnificativ, gândiți-vă că asta înseamnă o diferență de aproximativ 15 procente față de valoarea normală la care ar trebui să fie. Prin urmare, nu trebuie neglijată. Efectele pot avea implicații serioase.

Odată ce presiunea din anvelope scade, calea de rulare a acesteia nu mai asigură un contact ferm cu suprafața de contact. Prin urmare, veți obține distanțe de frânare mai lungi și o ținută de drum defectuoasă. Totodată trebuie să știți că o presiune scăzută în pneuri va duce la o creștere a consumului de carburant cu aproximativ trei procente. Cu alte cuvinte, nu doar că veți avea o mașină care nu va funcționa așa cum trebuie, dar veți și plăti mai mult pentru fiecare kilometru rulat. Asta în condițiile în care o verificare de presiune în pneuri la o vulcanizare costă câțiva lei iar multe benzinării oferă gratuit acest serviciu prin aparatele dedicate amplasate pe teritoriul lor.

Totodată trebuie să știți că temperaturile scăzute au un efect nefast și asupra compoziției cauciucurilor. Dacă vehiculul dumneavoastră este echipat cu anvelope de vară, acestea vor deveni mai rigide. Odată ce-și vor pierde din gradul de elasticitate le va scădea automat și capacitatea de a frâna sau de a menține mașina pe direcția dorită. Din acest motiv se recomandă utilizarea anvelopelor de iarnă. Acestea au un comportament ideal sub șapte grade Celsius și asigură o aderență suficient de bună chiar până la 17-18 grade Celsius. Prin urmare, nu vă îngrijorați că dimineața sunt temperaturi negative sau apropiat de zero iar la prânz sunt 10-15 grade. Tot este de preferat să utilizați anvelope de iarnă. În plus, dacă aveți jante cu diametru mai mare pentru roțile dedicate anotimpului cald, rigidizarea pneurilor va conduce la transmiterea mai puternică a șocurilor către jante și, implicit, către articulațiile mașinii.

În consecință, când vedeți că diminețile și serile sunt mai răcoroase, iar dumneavoastră fix atunci aveți drumuri de făcut spre și dinspre locul de muncă, ar trebui deja să vă gândiți la schimbarea de anvelope. Totodată, dacă aveți roțile depozitate la un hotel de anvelope, este de preferat să faceți o programare în prealabil. Astfel, timpii de așteptare se vor micșora iar în cel mai scurt timp veți fi din nou gata de drum, în siguranță.