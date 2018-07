Cum se apără primarul care și-a acordat titlul de Cetățean de Onoare: 'Cum să îmi dau eu singur aşa ceva?'

Primarul comunei dâmboviţene Pietroşiţa, Ion Dicu, a primit titlul de Cetăţean de onoare al localităţii în cadrul unei ceremonii în care au mai fost recompensate cu aceeaşi distincţie două persoane, printre care şi senatorul Adrian Ţuţuianu. Edilul spune că titlul este onorific, a fost primit de la viceprimar şi a precizat că toţi consilierii locali au decis că merită acest lucru pentru tot ceea ce a realizat în comună în ultimii 15 ani.

Primarul Ion Dicu a declarat luni, pentru News.ro, că decizia de a primit titlul de Cetăţean de onoare a fost luată de Consiliul Local în luna aprilie a acestui an.

“În şedinţa de Consiliul Local din aprilie acest an s-a aprobat diploma de cetăţean de onoare pentru trei persoane între care şi eu. Este vorba de senatorul Adrian Ţuţuianu şi de tenorul Florin Georgescu, fiul al comunei. Hotărârea a fost aprobată în unaniminate, iar Consiliul Local este format din consilieri PSD şi PNL. A fost hotărâre de Consiliu, a fost la Prefectură şi totul s-a desfăşurat conform legii. Nu se poate ca o diplomă de cetăţean de onoare să ţi-o dai singur, nu există aşa ceva. Noi am organizat ziua comunei Pietroşiţa în acest an Centenar, nu o mai organizasem de cinci ani. Consiliul Local a aprobat bugetul şi a fost o şedinţă festivă de deschidere a zilei comunei şi s-au înmânat aceste diplome, trei machete şi trei trofee onorifice, fără niciun fel de foloase materiale, băneşti sau terenuri de casă”, a afirmat primarul Ion Dicu.

Edilul spune că a înmânat titlul de cetăţean de onoare pentru Adrian Ţuţuianu şi pentru Florin Georgescu, iar el l-a primit de la viceprimar.

“Eu le-am înmânat celorlalte două persoane, conform legii, iar mie mi-a fost înmânat de domnul viceprimar. În regulament scrie că viceprimarul sau orice consilier local din cadrul Primăriei putea să înmâneze primarului. Cum să îmi dau eu singur aşa ceva?”, a precizat Ion Dicu.

El a menţionat că a avut emoţii în momentul în care a primit acest titlu.

“Mi s-a înmânat de domnul viceprimar ultimul, că aşa a fost protocolul. Evident că în acel moment am vărsat câteva lacrimi, am avut emoţii. E ceva normal, firesc, o dată în viaţă”, a explicat edilul.

El a afirmat că CL a decis să primească titlul de cetăţean de onoare pentru tot ceea ce a realizat în comună în cei 15 ani de când este primar.

“Sunt primar din 2003, sunt la al cincilea mandat, am fost cel mai tânăr primar din România la acea vreme şi Consiliul Local a hotărât că merit pentru tot ce am făcut în comună. Este o comună cu buget mic, dar care s-a dezvoltat. Şi ei au considerat că merit acest titlu onorific”, a mai spus edilul Ion Dicu.

Consiliul Local Pietroşiţa este format din nouă consilieri PSD şi patru PNL.

Ion Dicu a menţionat că printre cele mai importate proiecte realizate în cei 15 ani se află reabilitarea şcolii generale Sfântul Nicolae, construirea unei săli de sport şi a unei grădiniţe, reabilitarea a două cămine culturale, introducerea sistemului de alimentare cu apă în satul Dealu Frumos, iluminatul public, asfaltarea a 15 străzi care însumează nouă kilometri, construirea a două parcuri. Primarul spune că valoarea totală a acestor proiecte este de aproximativ 40 de milioane de lei.

Totodată, manifestările pentru ziua comunei, de la sfârşitul săptămânii trecute, au costat 30.000 de lei, locuitorii având parte de mai multe surprize printre care concerte, fanfară, focuri de artificii.