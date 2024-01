Cum te poate lăsa paralizat o mușcătură de căpușă și cum se face recuperarea medicală

În Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava” din Pantelimon, Ilfov, sunt internați pacienți cu forme grave și foarte grave de imobilitate, fie în urma unor accidente, fie determinată de suferințe neurologice diverse.

Boala Lyme, provocată, cel mai adesea, de căpușe, poate duce și ea la paralizie, prin inflamarea măduvei spinării și deteriorarea stratului protector al nervilor, care transmit impulsuri de la măduvă la membrele inferioare.

”Mă dusesem să ud niște flori în grădină. Am simțit slăbiciune în picioare, de la genunchi în jos. Simțeam că nu mă mai țin. Am crezut că este din cauza coloanei.

La investigații, după RMN, prima oară, mi-au spus că e o infecție cu Borrelia și mi-au dat tratament o lună de zile cu antibiotice. Am mai făcut două RMN și, după al treilea, au spus că am infarct medular. Am mai făcut un RMN, după care au ajuns la concluzia că am mielită toracală, diagnostic cu care am rămas și astăzi, după doi ani de la primele simptome”, povestește un bărbat de vârstă medie cum a debutat suferința sa, care îl țintuiește, de doi ani, într-un scaun rulant. Domnul Tudor Savof este internat în Spitalul ”Sfântul Sava” din Pantelimon, Ilfov, pentru recuperare medicală. Urmează un tratament intensiv, personalizat, cu mai multe tipuri de terapii aplicate zilnic, astfle încât recuperarea lui să se producă într-un timp cât mai scurt, iar afectarea musculaturii și articulațiilor să nu avanseze.

Mielita transversă este o inflamație a unei secțiuni a măduvei spinării.

Această tulburare neurologică distruge mielina, stratul izolator și protector care acoperă celulele nervoase. Mielita transversă întrerupe semnalele pe care nervii măduvei spinării le transmit în întregul corp și, astfel, dacă este localizată în zona toracelui, pacientul cu această afecțiune nu mai poate controla membrele inferioare.

Sunt mai multe cauze care pot declanșa mielita, cele mai frecvente fiind infecțiile care sunt provocate de bacterii, viruși, paraziți sau mucegaiuri. Printre aceste infecții, sunt tuberculoza, boala Lyme, sifilisul, virusul imunodeficienței umane (HIV), precum și virusurile T – limfotrope umane de tip I și II. Poliovirusul tinde să afecteze persoanele al căror sistem imunitar este slăbit, gravidele și copiii mici. De aceea, vaccinarea bebelușilor împotriva poliomielitei, este deosebit de importantă.

”Am fost în două spitale până acum, să încerc să mă recuperez, dar nu am avut rezultate. Am venit la Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava” din Pantelimon, Ilfov, care este cu totul deosebit de celelalte. Mi-a plăcut confortul de aici, sala de kinetoterapie, cu echipamente performante și kinetoterapeuți calificați. Fiecare kinetoterapeut are câte 4-5 bolnavi de care se ocupă permanent. Prin mâinile lor, trec fel și fel de cazuri.

Am și eu încredere că, până la urmă, cu ajutorul lor, cu voința și toată puterea mea de a face exerciții de recuperare, Bunul Dumnezeu mă va ajuta și pe mine să mă refac, să pot merge din nou”, spune Tudor Savof, pacient al Spitalului de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”, din Pantelimon, Ilfov.

În cinci ani de existență, Spitalul ”Sfântul Sava”, specializat în recuperare medicală de toate tipurile – recuperare neurologică, recuperare ortopedică, recuperare respiratorie, recuperare după AVC sau după orice fel de intervenție chirurgicală – a înregistrat peste 5.000 de cazuri recuperate medical cu succes. Este dotat cu cele mai performante și inovative echipamente medicale și are o numeroasă echipă medicală și de terapeuți specializați în recuperare medicală. Funcționează după modelul marilor spitale de profil din străinătate, cu începerea recuperării bolnavilor încă la câteva ore după ce au suferit intervenția chirurgicală, o recuperare pasivă, care nu presupune niciun fel de efort din partea pacientului.

