Cuplul prezidenţial Trump, petrecere de Halloween la Casa Albă

Donald şi Melania Trump au fost, duminică seară, gazdele petrecerii de Halloween de la Casa Albă, unde nu au oferit anul acesta bomboane copiilor, ci au urmărit parada costumelor şi i-au salutat de la distanţă pe invitaţi, potriivt news.ro.

Pe ritmul piesei „Thriller”, versiune interpretată de United States Air Force Strolling Strings, cuplul prezidenţial şi-a făcut apariţia, ţinându-se de mână.

Timp de jumătate de oră, zeci de copii, unii însoţiţi de părinţi, au defilat, şi-au prezentat costumele. Donald şi Melania Trump, care nu au purtat măşti sanitare, i-au salutat, iar bomboanele, pe care în alţi ani le ofereau personal, i-au aşteptat pe copii într-un capăt al spaţiului dedicat evenimentului.

Prin faţa lor au trecut îngeri, astronauţi, piraţi, personaje de desene animate, vrăjitoare şi dinozauri. Între protagoniştii serii s-au numărat un băiat şi o fată care au fost costumaţi în Donald şi Melania Trump. Preşedintele, vădit impresionat, le-a spus să se întoarcă, pentru a face fotografii împreună şi a remarcat că băiatului „îi place presa”.

Donald Trump a salutat în stil militar copiii veniţi îmbrăcaţi în soldaţi, a pozat alături de un copil aflat în scaun rulant şi a fost intrigat de un costum de „hot dog”, cerând confirmarea.

În programul muzical al serii au fost cuprinse piese din „Game of Thrones” şi „Phantom of the Opera”, iar intrarea de la Casa Albă a fost special decorată pentru ocazie.

Cei mai mulţi dintre copii şi invitaţi au purtat măşti sanitare, însă, pe parcurs, au existat momente în care distanţarea fizică nu a fost respectată.

La eveniment a fost prezentă şi Kayleigh McEnany, purtătoare de cuvânt la Casa Albă, alături de fiica ei în vârstă de 11 luni. Şeful cabinetului, Mark Meadows, a ieşit să observe festivităţile, a discutat cu copiii şi a ajutat la fluidizarea paradei.

Colindatul de Halloween este tradiţie marcată anual la Casa Albă din 1958, când prima doamnă Mamie Eisenhower a decis să o decoreze pentru sărbătoare.

Invitaţii de anul acesta au fost lucrători din prima linie, familii de militari şi şcolari.

Tuturor persoanelor cu vârste de peste 2 ani le-a fost cerut să poarte masca sanitară şi să păstreze distanţa fizică, iar celor care au lucrat la eveniment, să poarte mască şi mănuşi.