Cutremur de 6,2 grade pe scara Richter în SUA/ VIDEO

Un cutremur cu magnitudinea 6,2 care a avut loc în largul coastelor din nordul Californiei a zguduit o mare parte a statului la scurt timp după ora locală 12.00, potrivit datelor furnizate de US Geological Survey, conform CNN.

Cutremurul s-a produs chiar în largul Capului Mendocino, în apropiere de comitatul Humboldt, și a fost resimțit până la San Francisco și Chico, California, informează Mediafax.

"La început a fost lent, dar apoi a început cu adevărat", a declarat șeriful comitatului Humboldt, William Honsal, pentru CNN. "Nu am mai avut un asemenea cutremur din 2010".

Echipele de intervenție din comitatul Humboldt evaluează pagubele, dar nu au primit vești despre răniți sau prejudicii majore. Au fost găsite unele pagube minore la clădiri, inclusiv sticlă spartă, a declarat Honsal.

Sistemul de avertizare timpurie a cutremurelor din California a funcționat pentru cei care s-au înscris pentru a primi alerte pe dispozitivele lor mobile. Honsal a declarat că a primit alerta cu aproximativ 10-15 secunde înainte de a simți cum se cutremura pământul.

Comitatul Humboldt este puțin populat, cu aproximativ 135.000 de locuitori răspândiți pe o suprafață de aproximativ 4.000 de mile pătrate. Zona se află în apropierea graniței dintre California și Oregon, la aproximativ 270 de mile nord de San Francisco.

Live look of Californians during an earthquake #Earthquake pic.twitter.com/fDijaoT5QA