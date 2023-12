Cutremur de 7,5 grade în Filipine: un tsunami va lovi Japonia/ Video

Agenţia filipineză de seismologie Phivolcs a anunţat că valurile ar putea lovi Filipine până la miezul nopţii şi ar putea continua timp de câteva ore.

Sistemul american de alertă pentru tsunami a precizat că ar putea exista valuri de până la 3 metri peste nivelul mareei de-a lungul unor coaste filipineze.

"Ambarcaţiunile care se află deja pe mare în această perioadă ar trebui să rămână în larg, în ape adânci, până la noi indicaţii", a precizat Phivolcs, cerând persoanelor care locuiesc în apropierea coastelor provinciilor Surigao Del Sur şi Davao Oriental să "evacueze imediat" sau să se " deplaseze mai departe în interior".

Postul japonez NHK a anunţat că se aşteaptă ca valuri tsunami de până la un metru să ajungă pe coasta de sud-vest a Japoniei aproximativ 30 de minute mai târziu - până duminică la ora 1:30 a.m. (1630 GMT sâmbătă).

Phivolcs a declarat că nu se aşteaptă la pagube semnificative din cauza cutremurului în sine, dar a avertizat asupra replicilor.

