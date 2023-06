Cutremur puternic în SUA

Biroul de apărare civilă din Mexic a confirmat că nu au existat rapoarte de pagube în zonele în care s-a resimţit cutremurul, dar a recomandat ambarcaţiunilor şi populaţiei de coastă din apropiere să ia măsuri de precauţie din cauza posibililor curenţi în porturi.

Cutremurul s-a produs la adâncimea de 10 kilometri.

Imediat după seism, sistemul american de avertizare pentru tsunami a precizat că nu există risc de tsunami pentru coasta de vest a SUA.

