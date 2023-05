Explicațiile lui Daea după ce s-a aflat că are soția și nora angajate în instituțiile din subordinea sa: `E o fragă de fată`

Petre Daea, ministrul Agriculturii, a explicat la DigiFm angajarea membrilor familiei sale în instituții aflate în subordinea sa, prin faptul că „este o pasiune pentru agricultură în familie”. Ministrul a mai spus despre nora sa, angajată la APIA, că este „o fragă de fată”, care are acest „drept constituțional”.

„E opțiunea unui copil care are și ea dreptul să se ducă acolo unde libertatea constituțională îi dă posibilitatea să și aleagă drumul acesta. Întâmplător sau nu, socrul domniei sale, care sunt eu, nu avea nicio legătură cu APIA”, a spus ministrul la Digi24, referitor la nora sa, care a fost angajată în 2020 la APIA.

„Haideți să discutăm cu calmul necesar și înțelepciunea cuvenită. Tinerețea trece și prin experiența asta a momentului în care o copilă de 7 ani făcea și ea gimnastică și apoi a performat prin activitatea asta atât intern cât și internațional. Această fragă de fată a pus și mintea la contribuție pentru că este absolventă de ASE și dacă ați vedea, eu am pe telefon pentru că m-am gândit că mă întreabă lumea, și a absolvit-o cu media 10. Și liceul l-a terminat tot cu media 10. Și pregătindu-se în vedere exercitării unei meserii, și-anume științe economice, iată că a avut și ea posibilitatea să participe la un concurs”, a mai spus ministrul referitor la faptul că, până atunci, nora sa lucra la propria firmă de ”cursuri de dans” și ”dansatori evenimente”.

Privind faptul că și soția sa lucrează la aceeași instituție, ministrul a explicat că soția sa „este acolo din 2010, dublu licențiată, are această misiune de a răspunde de resursele umane. Nici soția mea, nimeni altcineva, nu are cum să interzică cuiva, fie ea și nora ei, să se prezinte la un examen și dacă ia examenul cu nota pe care a luat-o, n-are nicio relevanță”.

„Nu există niciun conflict de interese. Este un copil ca oricare altul. Nu are nicio legătură de sânge cu mine, cu soția, doar legătură cu profesia”, a mai spus ministrul Petre Daea, completând, în ceea ce privește că și fica sa este angajata unei instituții subordonate Ministerului Agriculturii, că „este o pasiune pentru agricultură în familie. Se moștenește dorința de a face pentru agricultura țării ce trebuie. Și vorbiți cu cineva care are facultatea la zi, nu pe la o stație de metrou, și așa și fata mea, și sunt mândru că am asemenea copii”

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, îi are subordonați la instituții din coordonarea ministerului pe care îl conduce pe mai mulți membri ai familiei: fiica, ginerele, nora și soția,