Dan Barna, EXPLOZIE de bucurie după ce Cioloș a fost ales lider Renew Europe: 'Vocea României va deveni mai puternică în Europa'

Liderul PLUS, Dacian Cioloș, a fost ales, miercuri, liderul nou-înființatului grup ”Înnoim Europa” din Parlamentul European. Din grup fac parte ALDE, mişcarea „En marche” şi Alianţa USR-PLUS. Liderul USR, Dan Barna, a reacționat la veste, transmițând că reprezentanții USR - PLUS de la Bruxelles vor face românii să se simtă mândri.

"Am spus că reprezentanții USR PLUS la Bruxelles ne vor face mândri și nu așa cum ne-am obișnuit până acum doar de rușine. Am spus că USR PLUS va avea o voce care contează în Parlamentul European. Astăzi Dacian Cioloş a fost ales Președintele noului grup, Renew Europe, fondat de USR-PLUS cu ALDE Europe și En Marche. Felicitări, Dacian și mult succes!

Vocea României va deveni mai puternică în Europa datorită europarlamentarilor pe care Alianța 2020 USR PLUS i-a trimis la Bruxelles. Sunt oameni cinstiți și competenți, care știu cum funcționează instituțiile europene și vor negocia pentru interesele României", a scris Dan Barna pe Facebook.