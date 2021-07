Dan Barna cere Internelor să dea milităria jos din pod: Am crezut că am scăpat de pandemie, dar lucrurile nu mai arată la fel de optimist

Vicepremierul Dan Barna a cerut luni politiei si jandarmeriei sa fie mult mai exigente in verificarea respectarii restrictiilor din pandemie.

„Cu totii am crezut ca am scapat de pandemie. Acum o luna eram cu totii linistiti ca lucrurile nu au cum sa se mai intoarca ca si cumva a existat un sentiment de relaxare generala. E clar ca acum lucrurile nu mai arata la fel de optimist. Cer politiei, jandarmeriei, sa fie mult mai exigente in respectarea reglementarilor actuale in ce priveste accesul persoanelor in anumite zone in functie de existenta vaccinului sau a testului”, a declarat Dan Barna.