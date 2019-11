Dan Barna face o promisiune lansată și de Traian Băsescu, înainte de a deveni președinte

Candidatul USR-PLUS, Dan Barna, face o promisiune pe modelul lui Traian Băsescu, în 2004. Atunci, Băsescu le promitea românilor întâlniri dese cu președintele în Piața Universității. Barna promite că și după ce va ajunge președinte va merge printre oameni și va face live pe Facebook.

”Da, categoric da. Voi continua aceste live-uri și întâlniri de stat de vorbă de la distanță cu cetățenii României. Am mers în aproape toate orașele țării și am vorbit cu mii de oameni despre probleme, nevoi și soluții”, a spus Dan Barna.

Mai mult, acesta a promis că va face vizite neanunțate ”fără alei spălate și flori plantate dinainte” pentru a sta de vorbă cu cetățenii.

”Și președintele trebuie să păstreze un reality-check, o verificare a realității pe care nu o pot oferi nici rapoartele consilierilor, nici cele ale serviciilor de informații”, a mai spus Dan Barna.

În mesajul săudinaintea alegerilor, candidatul USR-PLUS îi îndeamnă pe oameni să voteze alianța.

”În ultimii 3 ani am arătat că oamenii obișnuiți, care nu au mai făcut politică, pot crea un partid, pot intra în Parlament, pot deveni cea mai importantă voce a străzii. Am arătat că oamenii obișnuiți se pot opune unei guvernări abuzive și violente așa cum a fost guvernarea PSD în ultimii 3 ani.

Și, da, am reușit să dăm jos guvernarea PSD. Am trimis-o acasă pe Viorica Dăncilă. Dar nu trebuie să uităm că PSD-ul a mai fost jos și în trecut și s-au întors foarte repede la guvernare. S-au întors pentru că cei care i-au dat jos nu au mers niciodată până la capăt. Noi trebuie să facem asta.

Nu trebuie să mai dăm nicio șansă PSD-ului. Nu am dat-o jos pe Dăncilă de la Palatul Victoria, ca să o lăsăm să intre în turul 2 la Cotroceni. Duminică trebuie să îi punem capăt. Alianța USR PLUS are puterea să trimită definitiv PSD în istorie!

Votează Alianța USR PLUS pentru un tur 2 fără PSD!” - este mesajul lui Dan Barna.