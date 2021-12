Dan Petrescu a recunoscu că a avut noroc în meciul cu Farul: Meciul ăsta a fost cel mai greu din ultimele meciuri. Am avut mare noroc la început de meci

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat joi seară, după meciul cu FC Farul, scor 2-0, că a fost cea mai dificilă partidă din ultimele disputate şi că formaţia sa a avut noroc, conform news.ro

“Meciul ăsta a fost cel mai greu din ultimele meciuri. Am întâlnit cel mai puternic adversar. Am avut mare noroc la început de meci, meritau să înscrie. În a doua repriză ne-au dominat total. Portarul nostru a avut trei intervenţii excelente. Prima dată când am ajuns la poarta lor am marcat. Dacă vii aici şi n-ai noroc, n-ai nicio şansă. Echipa e foarte obosită, cu toate astea a reuşit să scoată un rezultat foarte mare. Sunt surprins pozitiv de această victorie, pentru că ştiam ce pregăteşte Gică. La Costache trebuie să nu ne grăbim. Dacă vorbim de echipa naţională poate uită să mai joace fotbal. Până la echipa naţională cred că mai are de muncit. Atitudinea lui Alibec astăzi a fost una de campion, ceea ce trebuie să fie la CFR Cluj”, a spus Petrescu pentru posturile care transmit Liga 1.

Formaţia CFR Cluj a învins, joi seară, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Farul Constanţa, într-un meci din etapa a XX-a a Ligii 1 Casa Pariurilor. Golurile au fost marcate de Costache ’37 şi Chipciu ’90.