Dan Petrescu după înfrângerea de la Roma: Eu am avertizat mereu, la fiecare interviu, am nevoie de jucători, am nevoie de jucători

Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a pus înfrângerea din meciul cu AS Roma, scor 0-5, pe faptul că oficialii clubului ardelean nu i-au adus suficienţi jucători pentru a forma un lot competitiv pentru Liga Europa, notează news.ro.

"Scorul mă deranjează, eu nu am avut înainte de meci nicio pretenţie, ţinând cont că nu am avut niciun fundaş central şi de problemele de lot care sunt foarte mari. Cel puţin şapte jucători accidentaţi. Aţi văzut care era banca, i-am băgat pe toţi de pe bancă. Nu aveam aşteptări mari, dar mă gândeam la un scor mai strâns. Cred că nici noroc nu am avut, parcă fiecare şut al lor a fost gol. Noi am avut un penalti clar, la 3-0, am avut o ocazie prin Hoban, la 1-0, făceam 1-1 şi era alt meci. Nu am ce să le zic la băieţi, dar e foarte greu să nu ai jucători. Eu am tras un semnal de alarmă de foarte mult timp. Din păcate lotul de UEFA e foarte slab în momentul de faţă. Nu mai avem cum să recuperăm. Cestor era pe listă, nu mai e, Bordeianu, la fel, nu mai avem cum să-l băgăm, Vinicius nu ştiu dacă se va mai întoarcepe lista UEFa, Omrani e accidentat trei luni. Deci şansele de calificare sunt foarte mici din păcate. Ar fi un miracol să mai facem un rezultat pozitiv. Doar teoretic mai sunt şanse, eu sunt doar realist, nu avem cum să mai facem nimic, important e să nu pierdem şi duminică (n.r. - cu FC Argeş). Nu avem nicio soluţie nici pentru duminică. Mai pot intra Aurelio, Costache şi Soares care nu a jucat fotbal de şase luni. Nici pentru duminică nu avem alte soluţii, din păcate şi nu văd ce putem face în viitor, pentru că jucătorii pe care vrem să-i luăm sunt jucători liberi de contract, care nu au jucat fotbal de trei luni. Aici plătim greşelile pe care le-am făcut în trecut. Eu am avertizat mereu, la fiecare interviu, şi asta s-a văzut la meciul de azi", a declarat Petrescu.

Formaţia CFR Cluj a fost învinsă, joi seară, în deplasare, cu scorul de 5-0 (3-0), de echipa AS Roma, într-un meci din etapa a treia a grupei A a Ligii Europa.

Au marcat Mkhitaryan ‘2, Ibanez ’24, Mayoral ’34, ’84 şi Pedro Rodriguez ’89.

În aceeaşi grupă se va disputa, de la ora 22.00, partida Young Boys – ŢSKA Sofia.

În etapa următoare, la 26 noiembrie, CFR Cluj va juca acasă cu AS Roma şi ŢSKA va întâlni pe teren propriu Young Boys.