Dan Șucu pune degetul pe rană, după incidentele de la Târgu Jiu: anunță o verificare de amploare

Acționarul clubului Rapid București, Dan Șucu, susține că problemele de la Târgu Jiu, după meciul dintre CSU Craiova și Rapid, au apărut din cauza organizatorilor partidei, asta pentru că au lăsat oameni neautorizați în zona vestiarelor. Șucu a spus că la Rapid va solicita o nouă verificare, tocmai pentru a nu se întâmpla astfel de evenimente pe Giulești și îi acuză pe cei de la Craiova pentru faptul că Mititelu Jr. a dovedit lipsă totală de profesionalism în momentul în care a aruncat cu o sticlă de apă spre un jucător al Rapidului.

Citește și: În apărarea lui Cristian Săpunaru/ OPINIE

”Regulamentele sunt absolut clare, ele trebuie respectate de fiecare în parte. Au cel puțin o pagină de reguli, despre cine are dreptul să fie acolo și cine nu. Nu există niciun dubiu.

Noi, la Rapid, am avut trei runde de evaluări ale personalului care are voie să stea acolo, în zona drumului jucătorilor spre vestiare și la vestiare, tocmai ca să nu avem vreo surpriză. Luni o s-o fac pe a patra! La noi nu se pune problema să intre cineva acolo fără ecuson.

Acum ce facem, ne concentrâm pe bârfe, cine a scuipat, cine a înjurat sau s-a îmbrâncit? E dezamăgitor că, în loc să ne concentrăm pe substanță, ne concentrăm pe bârfe. Președinți ai unor cluburi concurente fac tot felul de afirmații. Ei sunt oameni cât se poate de interesați ca cineva de la noi să primească sancțiuni. Trimitem lucrurile în derizoriu când un jucător de-ai noștri poate să-și ia un cuțit în burtă.

Nu-mi dau seama câți dintre cei care trebuie să-și evalueze breșele de securitate sunt cu adevărat interesați de asta, câți sunt profesioniști acolo, câți înțeleg riscurile. Mi se pare că sunt cam multe lucruri făcute pe genunchi. Problema mea e că atunci când mă duc spre vestiar, trebuie să o fac într-un mediu de securitate absolută.

Nu am nicio îndoială că cei care erau acolo nu aveau ce căuta în acea zona. Acolo nu e nuntă, nu e botez. Asta e substanța, restul e bârfă. Acolo nu are ce căuta un prieten cu băutură la el. Și nu era unul, erau zece. Sincer, nu cred că oamenii ăștia se ocupă cu organizarea temeinică a acestui aspect. Să fii patron sau președinte nu inseamnă doar să stai la lojă.

Trebuie să-ți asumi niște responsabilități. Dacă am ajuns ca un copil de patron să arunce cu sticle în teren, despre ce vorbim aici?! Cum să mai vorbim despre asumări de responsabilitate?”, a tunat Dan Șucu, potrivit GSP.