Daniel Băluță, despre bugetul pentru 2019 - Combate polarizarea orașului. Va permite comunității noastre să se dezvolte

Primarul Sectorului 4 consideră că bugetul pentru anul in curs va oferi fiecărui sector oportunități egale în privința accesului la resurse financiare atât de necesare marilor proiecte de investiții.

„În calitate de primar al sectorului 4, consider că formula în care a fost construit bugetul Municipiului București pentru anul 2019 este una menită să combată polarizarea acestui oraș, întrucât, din nefericire, ultimii 30 de ani au produs un decalaj de dezvoltare extrem de mare între sectoarele 1, 2, 3 pe deoparte, și 4, 5 și 6 pe de altă parte. Faptul că, potrivit proiectului de buget, venitul pentru fiecare locuitor al sectorului 4 va fi mare decât anul trecut, va permite comunității noastre să se dezvolte. Astfel, Primăria Sectorului 4 va fi capabilă să:

- să poată crea o rețea de școli-licee-grădinițe cu clădiri sigure și bine dotate;

- să poată sprijini cetățenii în privința reabilitării termice a blocurilor (discutăm despre un număr de peste 150.000 de apartamente, adică despre peste 150.000 de familii care au mare nevoie de ajutor în acest sens);

- să poată crea o infrastructură medicală modernă în sectorul 4;

- să poată asigura măsuri suplimentare de menținere a siguranței cetățenilor;

- să poată crea posibilitatea dezvoltării unor facilități economice, sociale și culturale specifice unei capitale europene a anului 2019;

- să poată sprijini pe toți cei aflați în nevoie, prin asigurarea bunei funcționari a unitătilor de asistență socială, respectiv prin plata adecvată a indemnizațiilor persoanelor cu handicap și a asistenților maternali;

- să poată stimula apariția unor investiții de anvergură și în această parte a orașului, astfel încât standardul de viață al comunității noastre să cunoască o creștere accentuată, creștere pe care oamenii o așteaptă de 30 de ani.

Prin urmare, consider că măsurile promovate de guvernul Dăncilă nu fac altceva decât să sprijine dezvoltarea rapidă a sectorului 4, parte importantă a Municipiului București”, declară Daniel Băluță.

„Am intrat deja în a doua lună acestui an, iar lipsa unui buget aprobat ne face pe toți cei aleși de oameni să lucrăm în folosul lor, să batem pasul pe loc. Consider că este timpul să realizăm că nimic altceva nu contează mai mult decât interesul celor care, în urmă cu doi ani și jumăte, ne-au acordat încrederea lor, fiind convinși să le putem schimba viața în bine. Acum, avem datoria să arătăm că am meritat votul lor și că pentru binele bucureștenilor, vom reuși să trecem peste orice fel de neînțelegeri!”, susține primarul sectorului 4.