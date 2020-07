Daniel Băluță, primarul Sectorului 4:” Stă în puterea noastră să ne transformăm sectorul într-un hub tehnologic, ce va duce la creșterea calității vieții

Hai, că se poate! Se poate să avem bulevarde pe care se circulă bine, chiar dacă bucureștenii nu sunt plecați în concediu. Se poate să avem piețe curate, moderne, sigure. Se poate să mergem cu copiii în parc, la joacă, să avem spații verzi, care să preia din poluarea zilnică, să avem școli, grădinițe, unități medicale după standarde europene. Se întâmplă în sectorul 4 al Capitalei, acolo unde viața locuitorilor se schimbă în bine pe zi ce trece, unde vezi șantiere finalizate și altele care se ridică.

Am vrut să știm cum se poate în sectorul 4 și l-am căutat pe primarul acestuia, Daniel Băluță. L-am găsit pe șantierul noului spital de stomatologie, de pe șoseaua Olteniței, printre muncitori, nerăbdător să vadă construcția finalizată, pentru a se putea ocupa de dotarea unității medicale și apoi pentru a o operaționaliza.

Reporter: Bună ziua. Și ieri, când v-am rugat să ne acordați acest interviu, tot aici erați. Este normal ca primarul să stea pe șantier?

Daniel Băluță: Bună ziua. Este normal, ca atunci când îți construiești o casă, să fii prezent tot timpul pe șantierul pe care se ridică locuința ta. Este normal să fii în permanență acolo unde este nevoie de tine. Sectorul 4 este casa mea, pe care o modernizez zilnic și este normal să mă găsiți aici. Aici construim o viață decentă pentru locuitorii, care acum 4 ani ne-au dat, mie și echipei mele, votul lor de încredere. Am făcut atunci, prin programul cu care am venit niște promisiuni și sunt hotărât să le respect până la capăt.

Reporter: Ați construit foarte mult în ultimii ani. Care ar fi proiectele care aduc cele mai mari beneficii locuitorilor din sectorul 4?

Daniel Băluță: Eu cred ca fiecare proiect pe care l-am pus în practică aduce beneficii, pentru că fiecare dintre ele oferă, atât locuitorilor de aici, cât și celor care lucrează în acest sector sau îl vizitează sau tranzitează, beneficii.

O să amintesc doar câteva: modernizarea Piețelor Sudului și Progresului, reabilitarea arterelor de circulație- șoseaua Giurgiului, de exemplu, a devenit cel mai verde bulevard din București, am demarat construirea Spitalului de stomatologie, premieră în România, și sperăm ca anul viitor, pe vremea acesta, să vorbim despre dotarea sa, am construit și dat în folosință aproape 1.000 de noi locuri de parcare, am construit locuri de joacă și creat spații verzi, care să preia din poluarea caracteristică unui oraș precum capitala, extindem magistrala 2 de metrou Pipera-Berceni cu încă o stație, până la linia de centură, lucru de care vor beneficia peste 10.000 de oameni care locuiesc și muncesc în zonă.

Am demarat un amplu proiect de modernizare și reabilitare a tuturor unităților de învățământ și piețelor din sector, iar la finalul lucrărilor, toate acestea vor fi autorizate ISU.

De exemplu, Școala nr. 190 a primit autorizație ISU, fiind în prezent deținătoarea unuia dintre cele mai performante sisteme antiincendiu, pentru siguranța elevilor și a cadrelor didactice. Școala generală nr. 100 - Colegiul Tehnic Petru Rareș, a devenit cel mai modern complex educațional din învățământul preuniversitar din Capitală, interiorul clădirii fiind refăcut complet, toate sălile au fost dotate cu parchet nou, mobilierul vechi a fost schimbat cu unul modern, instalațiile electrice și termice au fost înlocuite.

Avem un proiect prin care toate școlile și grădinițele din sectorul 4 să fie autorizate ISU. Și acestea sunt doar câteva exemple.

Reporter: Și totuși, sunt voci care ar dori mai mult. Ce aveți în plan?

Daniel Băluță: Știu că locuitorii din sectorul 4 și-ar dori un ritm mai alert în reabilitarea blocurilor. La nivelul sectorului 4 sunt înregistrate 1.775 de asociații de locatari care însumează 3.821 scări de bloc, 80% dintre ele având o vechime de peste 50 de ani.

În ultimii 3 ani am anvelopat 310 blocuri, cu o rată de 200% față de media anilor 2008-2016. Nu a fost un lucru ușor, având în vedere că Primăria Sectorului 4 a dispus de unul dintre cele mai mici bugete pentru aceste investiții, dintre primăriile de sector. Din fericire, pentru prima oară, în sectorul 4 ne-am orientat și către alte surse de finanțare și am obținut fonduri europene pentru reabilitarea termică a imobilelor, în valoare de 130 de milioane de lei. În paralel, am continuat programul de finanțare prin Banca Europeană de Investiții (BEI), combinat cu finanțarea proiectelor de la bugetul local.

La o minimă estimare, pentru a putea reabilita toate blocurile din sector am avea nevoie de circa 650 de milioane de euro.

Pot să îi asigur pe locuitorii sectorului 4 că avem în plan ca în următorii ani, absolut toate blocurile din sector să beneficieze de anvelopare, accesând inclusiv fonduri europene nerambursabile pentru acest proiect.

Reporter: Cu ce provocări vă confruntați?

Daniel Băluță: Cred că cea mai mare provocare pe care o avem este una comună cu a mediului de afaceri, în general: lipsa forței de muncă.

De exemplu, pe șantierele deschise cu ocazia lucrărilor de reabilitare a imobilelor din sector lucrează, zilnic, peste 1.000 de muncitori. Și totuși, este insuficient. După estimările mele, cred că avem nevoie de zece ori mai mulți muncitori pe șantierele deschise în Sectorul 4. Firmele nu au muncitori. Fie că discutăm despre asfaltări, fie că discutăm despre reabilitare termică ori despre școli.

Apoi, sunt provocările pe care le ridică orice proiect pe care îl începem, sunt provocările de a ne respecta promisiunile făcute locuitorilor sectorului 4, acelea de a le asigura viață decentă, siguranță, securitate, acces la educație, la o rețea medicală modernă, cu personal profesionist, un aer curat, un nivel de trai ridicat.

Reporter: Toate semnele arată că am intrat în campanie electrorală. Vă așteptați la atacuri în această perioadă?

Daniel Băluță: Cred că nu există om politic care să nu fie atacat de partidele de opoziție. Ăsta este un drept asigurat de democrație. Cert este că anul acesta vom avea o campanie aparte. Pandemia SARS-CoV-2 ne provoacă să găsim metode inedite de a ajunge la electorat și, sincer, mă bazez pe o campanie corectă, civilizată, cu critici pertinente. Însă, vă asigur că voi răspunde oricăror atacuri.

Dincolo, însă, de campania electorală, eu cred că a existat o colaborare cu toți ceilali actori și factori de decizie, care a dus la crearea unei trasabilități și predictibilități în dezvoltarea sectorului 4. În tot ce am făcut și voi continua să fac, am acționat ca un manager, ca un medic, ca un părinte care a căutat tot timpul cele mai bune soluții pentru cei care și-au pus, practic, speranțele, dorințele în mâinile și forțele lui de a le aduce la îndeplinire.

Reporter: Vorbim de predictibilitate în viața sectorului 4. Ce proiecte de viitor aveți?

Daniel Băluță: Avem în plan să continuăm să atragem investiții străine în sector, să continuăm să dezvoltăm un centru de birouri în zona centrală a sectorului 4, pe Calea Șerban Vodă. Sunt investiții care vor transforma sectorul 4 într-un hub tehnologic și care vor duce la creșterea valorii proprietăților locuitorilor din acest sector.

Avem blocurile pe care vom continua să le reabilităm. Voi prezenta un plan de modernizare a sectorului, bazat pe creșterea calității vieții celor care locuiesc aici.

Pot să vă spun că astăzi, sectorul 4 are cele mai frumoase și ergonomice piețe din București, cu prețuri foarte bune.

În mandatul viitor mi-am propus ca trei unități administrativ-teritoriale din Județul Ilfov, care se învecinează cu Sectorul 4, să devină parte a Municipiului București.

Vorbim despre Berceni, Popești-Leordeni și Jilava, care ar urma să organizeze referendumuri locale pentru a se „uni” cu Bucureștiul.

Un alt proiect pe care îl vreau finalizat în următorul mandat este preluarea în administrare a ariei protejate Văcărești și transformarea acestei delte în zonă turistică.

Sectorul 4, așa cum am pornit în anul 2016, are toate pârghiile să devină un pol de dezvoltare al Bucureștiului. Pentru asta, vom continua inclusiv programul de scădere a infractionalității, început în Piețele Sudului și Progresul.

Reporter:Cum se împacă medicul stomatolog cu edilul?

Daniel Băluță: Ambele laturi ale personalității mele presupun să lucrezi cu oamenii. Să îți pese de problemele lor, să vrei să le faci viața mai bună, să îi ajuți atunci când le este greu. Meseria de medic mă ajută foarte mult în mandatul de primar. Pot să văd cu ochiul medicului locurile care au nevoie de mai multă îngrijire, văd unde și pot ști cât doare. Și am soluții pentru aceste probleme ale cetățenilor sectorului 4.

Am început să investim în sănătatea locuitorilor și în construcția și modernizarea spitalelor.

Vedem acum că sănătatea este mai importantă decât orice altceva. V-o spune un medic. Nu mai putem aștepta de la nimeni aceste investiții. Le facem noi, pentru noi, din banii comunității.

Am demarat și urgentat lucrările pentru noua secție de primiri urgențe a Spitalului Bagdasar-Arseni. Vom folosi soluții constructive rapide, astfel încât, până la finalul verii, clădirea să fie funcțională!

Tot ca medic, dar și ca părinte, îmi doresc să le asigur copiilor din sectorul 4 posibilitatea de a petrece cât mai mult timp în aer liber. Astfel, am găsit formula prin care putem să investim în locuri de joacă și terenuri de sport.

Reporter: Ce le recomandați celor care ne citesc și au nevoie de sprijinul Primăriei sectorului 4?

Daniel Băluță: Ca medic, soț, părinte îi rog pe locuitorii sectorului 4 să aibă grijă de ei, de cei dragi lor. Să respecte măsurile de evitare a îmbolnăvirii cu noul coronavirus SARS-CoV-2, să se protejeze împotriva caniculei, să își facă timp și să petreaacă cât mai multe momente alaturi de familie, de copii, de părinți și bunici.

Sunt un om deschis, preocupat de soarta cetățenilor din sector. Îi rog să se implice în programul meu de construire a unui sector model în Capitală. Să îmi semnaleze problemele cu care se confruntă, să îmi spună ideile lor pentru îmbunătățirea calității vieții în sector. Îi rog să aibă, în continuare, încredere în mine și în echipa mea și, împreună vom face din Sectorul 4 cel mai frumos și funcțional sector. Hai, că se poate! Am arătat asta!