Daniel Codrescu, împreună cu echipa care realizează pictura în mozaic a Catedralei Naționale, s-a alăturat Festivalului caritabil 'Brazi de Crăciun'

Daniel Codrescu, împreună cu echipa care realizează pictura în mozaic a Catedralei Naționale, s-a alăturat demersului caritabil „Festivalul Brazilor de Crăciun” organizat de „Salvaţi Copiii România”. Lucrarea realizată de ei se numește „Bradul Pistornic”, conform basilica.ro

Vernisajul „Brazilor de Crăciun” a avut loc marți la Muzeul Național de Artă al României.

„Am vrut să fie și un fel de dar din partea Catedralei Naționale către copiii cu probleme din România care merită să fie susținuți și ajutați în educația lor”, a declarat iconograful Daniel Codrescu pentru Trinitas TV.

Festivalul se află la ediția a 21-a. Printre cei 23 de artiști și designeri care au creat brazi unici pentru acest festival se numără Adina Buzatu, Doina Levintza, Smiley şi Hahaha Production, Teodor Graur ș.a.

Lucrările vor fi scoase la licitație în data de 9 decembrie, iar fondurile vor fi utilizate pentru restabilirea accesului nediscriminatoriu la educaţie şi la servicii medicale de calitate pentru copiii vulnerabili, prin dotarea prioritară a secţiilor de pediatrie şi a maternităţilor din ţară cu aparatură medicală vitală.

Brad inspirat din Maramureșul istoric

Pentru decorarea bradului, Daniel Codrescu a ales să folosească simboluri creștine din Maramureșul istoric. Unul dintre ele este pistornicul, sigiliu cu care se imprimă prescurile.

„Pistornicul, de multe ori în tradiția sătească din Maramureșul istoric are chiar această formă de brăduț. Am găsit o formă potrivită pentru acest festival pe care am supradimensionat-o, am stilizat-o și am adaptat-o proiectului nostru care se închide cu o cruce în formă de stea”.

Această cruce în formă de stea este folosită adesea și în arta contemporană, a spus pictorul menționându-l pe artistul Paul Neagu.

Lucrarea este realizată din mozaic de Murano, care este folosit și la pictura Catedralei Naționale.

Anul trecut, în urma licitației acestui festival s-au obținut aproape 500.000 euro, fonduri utilizate pentru educația a zece mii de copii vulnerabili.