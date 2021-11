Daniel Funeriu, sfat pentru studenți: 'Fiți deștepți! Dați meditații celor din clasele primare sau gimnaziu'

Daniel Funeriu, fost ministru al Educației, îi sfătuiește pe studenții care doresc să obțină un venit în timpul studiilor să nu caute doar locuri de muncă unde nu este necesară calificarea. Funeriu pledează pentru meditații date de studenți elevilor din școala primară sau din gimnaziu, beneficiile unei asemenea activități fiind multiple.

„Când eram student în Franța (și nu aveam bani) am făcut, la început, două joburi. Unul era să fac inventare în supermarketuri. Începeam la 4 dimineața și terminam la 7:30. La 8:20 eram la școală. Eram plătit decent. Al doilea job era chelner la Chez Léon 1893 din Strasbourg (împreună cu Sev Lecointe. Restaurantul între timp s-a închis, s-a schimbat proprietarul și s-a redeschis.). Acolo începeam la ora 18 și terminam la 1 sau 2 noaptea. Câștigam enorm. Era foarte obositor, dar făceam 5-600 de franci pe seară, salariul minim fiind de 180 de franci pe zi pe vremea aceea.

Destul de repede însă mi-am dat seama că aceste două metode de a face bani pentru studii îmi sunt dăunătoare. Pentru că cel mai valoros capital pe care îl posedam, creierul, nu prospera decât foarte puțin în aceste contexte. Sigur, am câștigat enorm din punct de vedere al înțelegerii interacțiunilor sociale, dar nu am câștigat intelectual mai nimic. De aceea am decis, chiar dacă la început câștigam mai puțin, să mă reprofilez și să dau meditații și, ulterior, să fac mici programe informatice de contabilitate și management al resurselor umane (atunci nu existau toate cele care sunt azi și multe erau făcute „in house”). A fost una din cele mai bune decizii pe care le-am luat vreodată. O să vă povestesc odată cum am ajuns să dau meditații unei eleve din Botswana al cărei tată era șef la o mină de diamante.

Long story short: studenți, fiți deștepți! În loc să lucrați la macdo, să pedalați la glovo (măcar acolo faceți sport) sau nuștiuce șaormerie cu fum în nas și ciupilică pe cap, căutați joburi care să vă cultive creierul. Dați meditații celor din clasele primare sau gimnaziu, programați, formați-vă creierul să caute și să execute job-uri care necesită înaltă calificare. Vă va fi foarte util în viață. Dacă o faceți și altfel decât la negru, adică fiscalizat, vă va fi util la pensie și credite. Succes”, scrie Daniel Funeriu pe Facebook.