Daniel Funeriu și-a pus mâinile în cap după ce a văzut rezultatele testelor PISA: 'Suntem praf' / Ce soluții propune părinților

Fostul ministru al Educaţiei Daniel Funeriu a declarat miercuri, despre rezultatul testelor PISA:, că ”suntem praf” şi că ”părinţii României, astăzi, sunt pe cont propriu şi au trei soluţii: meditaţii, meditaţii şi meditaţii, pentru că sistemul nu este alături de ei. Funeriu a mai arătat că statul are obligaţia să dea vouchere pentru educaţie şi să investească în creierii copiilor, nu în vouchere pentru vacanţe şi frigidere.

Daniel Funeriu, fost ministru al Educaţiei, a declarat în emisiunea Proiect de ţară: România, de la Prima News, despre rezultatul testelor PISA, că o concluzie este că părinţii nu mai pot să conteze pe sistemul de educaţie

”Suntem praf. Asta e concluzia simplă, orice om poate să o tragă, foarte simplu, atunci când eşti penultimul din Europa nu poţi să tragi alte concluzii. Orice altă discuţie este periferică faţă de această constatare. Concluzia acestui rezultat este că părinţii nu mai pot să conteze pe sistemul de educaţie, ca sistem, lucrurile nu funcţionează. Deci fiecare e pe cont propriu”, a precizat acesta.

Funeriu a spus că singura creştere semnificativă pe care România a avut-o a fost în 2009-2012, când a condus ministerul atunci, conform unui plan impecabil făcut de Mircea Miclea, pentru că a introdus seriozitate şi exigenţă..

”Un alt lucru care se despinde, legat de ţările asiatice cu rezultate mai bune ( la testele PISA, nr). Păi ce se face acolo? Se munceşte mai mult, se învaţă mai mult, nu am auzit pe nimeni, nici în China, nici din Japonia, nici din Singapore, să spună hai să defrişăm materia pentru că e prea greu pentru copii. Viaţa e grea. Dacă noi, europenii, nu depunem aceleaşi eforturi pentru copiii noştri şi dacă nu îi învăţăm pe copiii noştri să depună aceleaşi eforturi precum le depun copiii asiatici, peste 20 de ani, copiii noştri vor lucra pentru copiii asiatici de astăzi. Nimeni nu înlocuieşte munca”, a mai spus fostul ministru.

Daniel Funeriu a mai subliniat că ”şcoala transmite cunoaştere şi noi ne-am îndepărtat de acest lucru”. ”În Constituţie scrie despre învăţământ. Şcoala trebuie să te inveţe nu să vină cu tot felul de bălării, cu tot felul de materii secundare, educaţie pentru Dumnezeu ştie ce, care nu e rolul şcolii. Să te înveţe înainte de toate mate, fizică, chimie, istorie, geografie, limbi, arte, sport, şi după aceea vedem ce se întâmplă şi cu restul. Dar să nu ne îndepărtăm de esenţă”, a spus el.

Funeriu a menţionat că al treilea lucru care ar putea explica aceste rezultate este ”timpul petrecut la şcoală”.

”România are cel mai scurt an şcolar. Un copil german care termină 12 clase va fi petrecut doi ani şi jumătate în şcoală mai mult decât un copil român. Ori se ştie că un an de şcoală înseamnă aprpximativ 40 de puncte PISA”, a arătat el. Funeriu a menţionat că, ”în loc să facem teoria chibritului în educaţie, trebuie să ne uităm ce fac cei care sunt primii, iar aceştia muncesc mult, învaţă la şcoală lucruri esenţiale şi au an şcolar care durează mai mult.

”Vrem să fim ca ei, facem ca ei. Nu facem ca ei, atunci facem ca noi. Eu şi nu doar eu, de multă vreme spunem că sistemele de educaţie din vestul Europei cad cu o viteză cataclismică, pentru că au făcut nişte erori uriaşe, au trecut de la nişte sisteme bazate pe foarte multă rigoare, pe foarte multă seriozitate, la tot felul de bălării şi ei. Iar noi astăzi, în loc să învăţăm din greşelile lor şi din succesul asiaticilor, fumăm chiştoacele pe care ei le-au aruncat de mulţi ani de zile în politicile noastre educaţionale”, a spus Funeriu.

El a menţionat că ”România a rămas constantă dintr-un motiv simplu pe care nimeni nu o să vi-l spună pentru că sunt nişte politruci de doi lei, şi anume pentru că această generaţie este prima generaţie care a făcut clasa pregătitoare, astfel că a petrecut un an în şcoală mai mult decât generaţiile anterioare”. ”Dacă nu ar fi fost acea clasă pregătitoare pe care am introdus-o, astăzi am fi avut cu 30 sau 40 de puncta PISA mai puţin, ar fi fost cataclismul şi mai mare”, a adăugat Funeriu.

Fostul ministru s-a referit şi la preşedintele Klaus Iohannis. ”Klaus Iohannis a eşuat, vreau ca preşedintele României să iasă public mâine şi să explice acest eşec. să şi-l asume, pentru că el a venit cu România educată, nu altcineva. Sunt siderat să văd această linişte care s-a aşezat în peisajul politico-mediatic din România, faţă de principala promisiune a preşedintelui”, a ţinut să menţioneze el.

Funeriu a mai spus:”Părinţii României astăzi sunt pe cont propriu, şi au trei soluţii: meditaţii, meditaţii şi meditaţii. De ce? Pentru că sistemul nu este alături de ei”, a mai spus el. Fostul ministru a precizat că un profesor care dă meditaţii nu stă la ţigară, ci munceşte şi nu e nimic greşit să câştige un ban cinstit din munca lor. ”Un copil care ia meditaţii dobândeşte cunoaştere în plus. Am trăit în Franţa. Japonia, SUA, Anglia, Germania. În toate aceste ţări există sisteme consolidate, foarte complexe, de meditaţii”, a arătat Funeriu,, precizând că în Japonia este o industrie mare de meditaţii.

Fostul ministru a mai declarat că statul are obligaţia să dea vouchere pentru educaţie. ”Dăm vouchere pentru frigidere, dăm vouchere de vacanţă, investim în orice mai puţin în creierii copiilor, nu e posibil aşa ceva”, a arătat Daniel Funeriu.