Daniel Suciu (PSD) își cere scuze după derapajul de luni: 'Nu sunt nici misogin, nici grobian, colegele mele știu acest lucru'

Vicepreședintele Camerei Deputaților Daniel Suciu (PSD) și-a cerut scuze după derapajul de luni, când a spus că știe că „femeile se bucură de orice minut în plus”: „Nu sunt nici misogin, nici grobian, colegele mele știu acest lucru”.

„Nici de la acel microfon, nici de la acest microfon nu mi-este permis să fac și să folosesc cuvinte, aluzii, propoziții care pot fi considerate ofensatoare, mai ales pentru colegele noastre. Nu am nicio problemă să recunosc că ieri (luni - n.r.) am folosit o asemenea propoziție, pe care o regret din tot sufletul. Nu am avut nicio intenție ca ceea ce am spus ieri să fie considerat ofensator. Pentru doamna Țoiu și pentru dna Alexandru în special, dar pentru toate colegele, pentru acea propoziție încă odată îmi cer mii de scuze. Nu sunt nici misogin, nici grobian, colegele mele știu acest lucru, dar cred că este o formă de demnitate când greșesc să vin și să spun acest lucru”, spune Daniel Suciu, conform Mediafax.

El a condus ședința de luni, în timpul căreia s-a dezbătut moțiunea simplă depusă la adresa ministrului Budăi. Suciu i-a spus unei deputate USR, înainte să-i dea cuvântul, că știe că femeile se bucură de orice minut în plus. Vezi aici - Deputat PSD, către o deputată USR: 'Știu că femeile se bucură de orice minut în plus' (Video)

„Pentru echilibrare, chiar dacă domna Țoiu mai are un minut, o să compensăm cu minutul, de la minorități. Știu că femeile se bucură de orice minut în plus”, a fost remarca social-democratului.

„Puteți să vă și luați minutul înapoi și să faceți cu el ce credeți de cuviință. Mulțumesc grupului minorităților dar vă reamintesc că am venit aici în Parlament în calitate de deputată aleasă în Parlamentul României, nu de colega dumneavoastră de glumițe de pahar”, a replicat Oana Țoiu.