Dănuț Pop, liderul PER, izbucnește la adresa guvernanților: Asta înseamnă efectiv să nu-ți pese de cetățenii tăi

Ecologiștii critică dur lipsa de empatie a guvernanților români față de sărăcia propriului popor. Dănuț Pop, liderul Partidului Ecologist Român bate obrazul autorităților care nu fac nimic pentru a reduce prețurile la carburanți, în acest context de criză, în care fiecare ban contează.

“ Au ajuns românii să treacă granița în Ungaria ca să alimenteze cu carburanți. În ritmul la care cresc prețurile la noi, o sa ajungem să trecem granița și pentru alimentele de bază. Mulți o trec și nu se mai întorc, cred că nu mai suntem în țară mai mult de 14 milioane de români. Și de ce să nu plece românii când o țară ca Ungaria, care are salariul mediu mai mare decât al nostru, oferă cetățenilor litrul de motorină cu 3 lei mai ieftin față de România? Asta pentru că statul ungar are grijă de cetățeni și a plafonat prețurile la benzină și la motorină. Statul român are grijă doar să ne jupoaie cu taxe și accize. Vor să scoată bani din piatra seacă pentru a putea plăti taxele de protecție la noii sultani.

Au venit și autoritățile noastre cu o fâsâială de reducere cu 50 de bani pe litru pentru transportatori și distribuitori, dar ipocriții lasă în continuare TVA la acciză. Nu e prostie, e ticăloșie. Ca să le dea 50 de bani le cere și pe mama și pe tata, tone de documente și birocrație, tocmai că sa te lipsești și să alimentezi din Ungaria cu 3 lei/litru mai ieftin. Oricum nimicul ăsta de 50 de bani intră de abia la finalul anului sau chiar mai târziu, asta în condițiile în care toate țările europene reduc accizele. Noi, nu numai că nu le reducem, dar aplicăm și TVA la acciză. Noi de foarte mulți ani plătim TVA la acciză și la carburanți și la curent și la gaze. Nu e ceva ilegal, dar e profund imoral și anormal în situația asta de criză, în care unii români nu mai au bani nici de facturi. Asta înseamnă efectiv să nu-ți pese de cetățenii tăi. Să-i lași cu bună știință să-i îngroape sărăcia” spune Dănuț Pop.