Daria Kasatkina, recunoscătoare pentru că va putea participa la Wimbledon, deşi este rusoaică: 'Sunt în cel mai norocos sport'

Jucătoarea de tenis Daria Kasatkina a declarat că este bucuroasă că va putea participa la Wimbledon în acest an, menţionând că simte, ca rusoaică, faptul că activează în “cel mai norocos sport”, relatează bbc.com.

Kasatkina, locul 8 WTA, a criticat anul trecut ofensiva militară a ţării sale în Ucraina, descriind războiul ca “un coşmar total”, scrie news.ro.

În acest an, sportivii din Rusia şi Belarus vor putea participa la turneul de la Wimbledon, după ce anul trecut organizatorii le-au interzis participarea, în semn de protest faţă de invazia susţinută de Belarus. Sportivii care participă în acest an trebuie să completeze o declaraţie personală prin care se distanţează de război şi de stat.

De asemenea, sportivii din cele două ţări au libertatea de a participa la turnee din alte ţări sub drapel neutru, ceea ce reprezintă un noroc pentru jucătorii şi jucătoarele de tenis, având în vedere faptul că alte sporturi au interzis total participarea sportivilor din Rusia şi Belarus.

“Am fost tristă anul trecut, când am ratat Wimbledonul. Evident, a existat un motiv, dar totuşi a fost dureros”, a spus Kasatkina, duminică, după ce a eliminat-o pe sportiiva ucraineană Lesia Tsurenko în 16-imile Mutua Madrid Open, scor 6-4, 6-2.

“Mă bucur că voi putea reveni în acest an şi, sincer, suntem cel mai norocos sport, pentru că încă putem concura”, a afirmat rusoaica. “99 la sută din sportivii din Rusia nu au putut merge la competiţii internaţionale. Apreciem real oportunitatea pe care o avem şi faptul că putem fi pe scena internaţionaă”, a adăugat ea.

All England Club şi Lawn Tennis Association au promis că vor acoperi costurile de cazare pentru sezonul pe iarbă pentru orice sportiv ucrainean care evoluează în calificări sau pe tabloul principal la Wimbledon. În plus, ei se vor putea antrena pe terenuri la All England Club şi în Surbiton, după French Open.

“Majoritatea sportivilor nu se pot întoarce la bazele lor de pregătire, nu pot merge acasă, aşa că sunt de părere că este total de înţeles faptul că li se oferă oportunitatea de a se antrena la Londra. Nu pot pleca acasă, trebuie să fie mereu pe drumuri şi trebuie să plătească tot timpul cazarea, aşa că are mult sens decizia britanicilor”, a mai spus Kasatkina.

Daria Kasatkina a semnat deja declaraţia personală pentru Wimbledon. Ea nu a primit o strângere de mână din partea Lesiei Tsurenko la finalul meciului de la Madrid. Însă nu acest lucru o întristează cel mai mult.

“Cel mai trist este că războiul continuă. Evident că sportivele din Ucraina au multe motive să nu ne strângă mâna. Accept asta. Este o situaţie foarte tristă. Am fost bucuroasă totuşi că ea mii-a făcut cu mâna când a ieşit de pe teren”, a adăugat Kasatkina.