Darius Olaru, după victoria cu Dinamo: 'Am arătat ca o echipă mare. Meciul a fost la discreția noastră'

Gaz Metan a ieșit învingătoare după duelul de pe teren propriu în fața celor de la Dinamo, 2-1, iar atmosfera din cadrul echipei pregătite de tehnicianul Edi Iordănescu este una bună, potrivit mediafax.

Citește și: Ieșire de ultim moment a lui Florin Călinescu! Vedeta PRO TV râde de Liviu Dragnea

Pauza din campionat, cauzată de meciurile echipelor naționale, îi lasă pe medieșeni pe primul loc în clasamentul din play-out.

"Am arătat ca o echipă mare, am reușit să legăm al doilea rezultat pozitiv. Mergem în vacanță și după cred că putem să facem meciuri bune și să continuăm pe aceeași linie. Știam că cel mai important jucător al lor este Dan Nistor, am încercat să îl blocăm cât mai mult, cred că meciul a fost la discreția noastră. Am arătat mult mai bine ca ei. Ne bucurăm că am reușit să obținem această victorie", a spus Darius Olaru, la microfonul Digi Sport.

Citește și: Antena 1 a demolat PRO TV-ul! Lovitura pe care a dat-o televiziunea din trustul Intact

Mijlocașul de 21 de ani a fost convocat de Mirel Rădoi la naționala României Under 21, pentru meciurile amicale din Spania:

"Merg acolo să îmi fac treaba bine și acolo. Îmi doresc să fiu acolo, lângă cei mai buni din țară. Sperăm să facem o figură frumoasă, să obține rezultate pozitive".