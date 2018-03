Davis Mangia, antrenorul lui CSU îşi critică echipa după egalul cu Viitorul: Nu am făcut un joc bun tehnic, aşa că egalul este bun

Tehnicianul echipei CSU Craiova, Devis Mangia, a declarat, vineri seară, după remiza cu FC Viitorul, scor 0-0, că formaţia sa nu a făcut un joc bun tehnic, astfel că egalul este un rezultat bun. "Nu am jucat bine din punct de vedere tehnic, aşa că egalul este bun. Problema pentru noi astăzi a fost că nu am făcut un joc bun tehnic. Dacă nu am câştigat înseamnă că nu am meritat să câştigăm", a spus Mangia la Digi Sport. Formaţia FC Viitorul a remizat, vineri seară, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa CSU Craiova, într-un meci din etapa a doua a play-off-ului Ligii I, partidă la care gazdele au jucat în inferioritate numerică pe final şi oaspeţii au ratat un penalti.

În minutul 59, Hristo Zlatinski a ratat un penalti acordat de Horaţiu Feşnic pentru un fault al lui Ţîru la Mitriţă. În minutul 82, Ionuţ Vînă a fost eliminat după ce a primit al doilea cartonaş galben.