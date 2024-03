De 8 Martie au ieșit să împartă flori și au primit pumni: s-a iscat și prima bătaie cu iz electoral

George Stănculescu, coordonatorul AUR 1 Decembrie, împreuna cu 2 membrii ai partidului, au ieșit sa împartă flori in localitate, inclusiv în preajma Primăriei, cu ocazia Zilei de 8 martie și ar fi fost agresați și tâlhăriți.

Cei trei membri AUR au mers prin localitate și au staționat în zona primăriei, acolo unde se află și capătul liniei de STB din localitate. După circa 15-20 de minute, au venit tre persoane din anturajul primarului, conform liderului AUR 1 Decembrie și le-au spus reprezentanților AUR să părăsească zona.

Conform lui George Stănculescu, unul din membrii AUR a fost agresat și tâlhărit, telefonul acestuia i-a fost sustras din mână cu forța de unul din oamenii primarului.

A fost depusă plângere la Poliția Măgurele și a fost deschis un dosar penal pe numele agresorului.

”Oamenii ne-au primit foarte bine în localitate și am oferit flori tuturor doamnelor care ne-au ieșit în cale. A fost chiar o zi extrem de frumoasă până am ajuns în zona Primăriei 1 Decembrie și am fost întâmpinați de oamenii primarului. Se pare că, ei nu au fost atât de bucuroși să ne vadă și au considerat că este corect să vină tiptil și să înceapă să ne agreseze și să ne fure telefonul.

Am mers la poliție și am depus plângere, iar organele legii își vor face datoria”, a spus George Stănculescu pentru Stiripesurse.ro.