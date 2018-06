Decizie finală a UE: 33 de mandate pentru România în următoarea legislatură a Parlamentului European

Votul final în plenul Parlamentului European: vești extraordinare pentru România

Astăzi, Legislativul reunit în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, a adoptat decizia finală privind compoziția Parlamentului European după ieșirea Marii Britanii din UE. Acesta este votul final care vizează creșterea numărului de mandate alocate României de la 32 la 33, începând cu anul 2019.

„Mă bucură enorm faptul că eforturile depuse de mine în Cadrul Comisiei pentru Afaceri Constituționale (AFCO), precum și negocierile purtate cu liderii grupurilor politice din Parlamentul European au dat rezultate, România primind un mandat în plus în următorul legislativ european, 2019-2024.”

În contextul în care dezbaterile pe marginea Brexitului au forțat Parlamentul European să regândească distribuirea mandatelor parlamentare odată cu ieșirea Marii Britanii din UE, eurodeputatul Claudia Țapardel, a solicitat ca România să obțină un loc în plus.

„Negocierile pe marginea redistribuirii mandatelor parlamentare au fost extrem de dificile, deoarece acestea au fost purtate între liderii grupurilor politice parlamentare, șefi de delegații, raportori și membri ai Comisiei, fiecare exprimând poziții diferite pe acest subiect, în funcție de interesele propriilor state membre. După un șir lung de negocieri, mă bucur să constat că la finalul acestora, cu sprijinul și efortul meu, România primește ceea ce merita de foarte mult timp - un mandat în plus. Consider că este firesc să acorzi o voce în plus unuia dintre cele mai importante state din estul Europei, care odată cu ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, devine cea de-a șasea țară ca mărime din UE. Mă bucur că, începând cu anul 2019 țara noastră se va bucura de o mai bună reprezentare în cadrul instituțiilor europene și vocea acesteia va fi auzită!” a punctat europarlamentarul Claudia Țapardel.

Votul favorabil de astăzi a dovedit că noua compoziție a Parlamentului European după 2019 se va baza pe un sistem de alocare echitabilă a celor 27 de mandate din cele 73 care rămân libere, odată cu ieșirea Marii Britanii. În plus, există de asemenea un acord pozitiv și la nivelul Consiliului UE în privința acestui subiect.

„În calitate de reprezentant al României în Parlamentul European, consider că Legislativul a votat astăzi o distribuire firească și corectă a mandatelor, și sunt ferm convinsă că aceasta asigură o reprezentare echitabilă pentru toate statelor membre.

Totodată, un mandat pentru România nu înseamnă doar „un scaun” în plus, ci și o voce mai puternică pentru România și o putere sporită pentru Delegația României în Parlamentul European. Mă bucur să constat că dincolo de succesul personal pe care l-am avut în cadrul acestor negocieri, votul final de astăzi reprezintă, în primul rând, un succes pentru România.” a adăugat eurodeputatul Claudia Țapardel.