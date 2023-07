Delegația Consiliului Județean Maramureș la Adunarea Generală ARE de la Barcelona

În perioada 28-30 iunie 2023 a avut loc în Barcelona (Spania), Adunarea Generală a Adunării Regiunilor Europei (ARE). A fost un eveniment complex care a inclus mai multe sesiuni de dezbateri pe teme de actualitate (turism, combustibili alternativi - hidrogenul verde, sprijinirea antreprenoriatului în rândul tinerilor), workshop-uri, vizite de studii și prezentarea unui proiect european YOUTHopia.

Reprezentanții județului nostru au participat activ la Dezbaterea la nivel înalt privind turismul unde s-a discutat despre rolul regiunilor ca promotoare ale eforturilor europene către modele de turism etice, inovatoare și responsabile. Dar și la Dezbaterea privind Politica de Coeziune, sprijinirea antreprenoriatului și dezvoltarea competențelor în rândul tinerilor, în cadrul căreia au fost prezentate exemple de bune practici și lecții despre proiecte de succes în acest domeniu. Reușita obținută de proiectul YOUTHopia, care s-a axat pe ocuparea forței de muncă și abilitarea tinerilor, i-au determinat pe partenerii de proiect să extindă parteneriatul cu alte regiuni interesate într-un nou proiect YOUTHopia 2.0 care să fie depus spre finanțare în 2024.

Au avut loc și întruniri ale Biroului Executiv ARE și Comitetului de organizare a Academiei de vară ARE, din care face parte și Județul Maramureș, precum și întâlnirea Grupului ARE Focus Ucraina care a reunit 12 regiuni membre ARE din Ucraina și alte regiuni membre ARE printre care și județul Maramureș.

În cadrul întâlnirii Comitetului de organizare al Academiei de vară ARE, Președinta Comitetului Kari Anne Bøkestad Andreassen, reprezentând regiunea Nordland (NO), gazda viitoarei Academii de vară ARE care va avea loc în 2024 a prezentat stadiul pregătirii acestui eveniment, propunerea de agendă și bugetul estimat.

Vizita de studiu organizată de gazde a avut ca temă Hidrogenul Verde și Tranziția Energetică și a avut două secțiuni. Prima a fost la Portul Barcelona, unde președintele Portului, dl. Luis Salvado, și Șeful Departamentului de Mediu au prezentat Planul de tranziție privind decarbonizarea activității maritime a portului, nevoile energetice prezente și viitoare ale Portului Barcelona, proiecte derulate pentru utilizarea combustibililor alternativi cum ar fi Hidrogenul.

A doua parte a vizitei de studiu a avut loc la Valea Hidrogenului din Catalonia, unde dl. Isaac Justicia Anto, directorul tehnic al acestui complex, ne-a prezentat în detaliu dezvoltarea acestei inițiative inovatoare din regiune.

În cadrul Adunării Generale ARE, care a avut loc în 30 iunie 2023, au fost prezentate rapoartele de activitate ale comitetului de conducere ARE: Biroul, Secretarul General, Programele ARE și Grupurile de lucru ARE. Au fost ratificate modificări ale statutelor Academiei de vară, programului Eurodyssey, Comitetului Tinerilor, dar și primirea de noi membri în organizația ARE. A fost prezentat raportul financiar pe anul 2022 și a fost aprobat bugetul pe 2023 și propunerea de buget pe 2024. Apoi, au avut loc alegeri pentru toate posturile din conducerea ARE, președinte nou ales al ARE fiind dl. Albert Castellanos Maduell din Catalonia (Spania).

Participarea activă a județului Maramureș la evenimentele importante organizate de ARE ne menține conectați cu realitatea, provocările și dezvoltarea regiunilor europene și ne oferă oportunitatea de a intra în parteneriate pe diverse proiecte finanțate de UE.