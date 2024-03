Deputat ucrainean, printre primii europeni care au cumpărat noul Rolls-Royce Spectre de 600.000 de euro (VIDEO)

Încă din ianuarie, jurnaliștii din Kiev au încercat să afle cine a devenit unul dintre primii din Europa și primul din Ucraina care a devenit proprietarul unui Rolls-Royce Spectre electric în valoare de 610.000 de dolari. Au existat diverse ipoteze. După cum s-a dovedit, mașina de lux a fost achiziționată de Ghenadi Vațak, un deputat din regiunea Vinniția.

Potrivit publicației TopGir, prima mașină electrică Rolls-Royce a fost adusă în Ucraina în noiembrie 2023 și a fost cumpărată și înmatriculată în scurt timp. În ianuarie 2024, publicația a scris că un ucrainean bogat a cumpărat primul Rolls-Royce electric din Ucraina.

"Unul dintre primii din Europa și cu siguranță primul din Ucraina care a deținut un Rolls-Royce Spectre a fost Ghenadi Vațak, deputat și proprietar al lanțului de cofetării Vațak. Aceasta din urmă este cunoscută pe scară largă în orașele și satele mici, deoarece lanțul de magazine este cel mai dezvoltat în astfel de zone. Mult mai interesant este faptul că aceasta nu este prima mașină de lux a lui Vațak, întrucât în garajul său mai are și alte Rolls-Royce, Aston Martin, Lamborghini, Bentley, Mercedes etc.", subliniază publicația de specialitate.

Publicația notează, de asemenea, că majoritatea mașinilor de lux ale deputatului au plăcuțe de înmatriculare "0001", însă Rolls-ul electric are o combinație destul de simplă de numere. În total, familia deputatului deține 10 mașini. Afacerea este destul de profitabilă, astfel că parlamentarul își poate permite vehicule de acest preț.

De asemenea, merită menționat faptul că Vațak, împreună cu alți câțiva deputați din grupul deputatului Dovira, se numără printre fondatorii ONG-ului "Noi suntem Vinniția", care a strâns fonduri de la locuitorii obișnuiți din Vinniția pentru a cumpăra drone pentru armată.

Despre Rolls-Royce Spectre

În primul an de război, deputatul și-a cumpărat un Lamborghini de lux. Mașina electrică Rolls-Royce Spectre este echipată cu două motoare cu o capacitate totală de 585 CP. Poate accelera până la 100 km/h în 4,5 secunde și parcurge 515 km fără reîncărcare. Automobilul electric Rolls-Royce Spectre a înlocuit coupe-ul Wraith și are un design similar. Are o lungime de 5,5 metri și cântărește aproape trei tone.