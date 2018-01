Descoperire uluitoare: Cine este femeia care amenința oamenii la metrou (presă)

La doua zile de la tragicul eveniment in urma caruia Alina Ciucu si-a pierdut viata, împinsă în fața trenului de Magdalena Șerban, o femeie in varsta de aproximativ 65 de ani a atacat o alta tanara la statia Unirea 2. Batrana a agresat-o si a amenintat-o cu moartea. A fost gasita de Politia Transporturi peste putin timp in zona Pipera si dusa la audieri, pentru a se stabili daca trebuia retinuta pentru mai mult timp sau doar pentru a da declaratii.

Potrivit stirilekanald.ro, dupa investigatii ale oamenilor legii, s-a aflat ca agresoarea era mama lui Mereuta Eugen, barbatul care a socat Bucurestiul pe 5 octombrie, atunci cand a atacat in metrou o femeie, lovind-o cu pumnii in cap. Persoanei i-au sarit atunci in ajutor sotul si doi calatori, care au reusit sa il imobilizeze pe individ!

La vremea respectiva, barbatul nu a fost bagat in duba de catre politisti, ci a fost dus cu ambulanta la spital, pe considerentul ca ar suferi de boli psihice. Cu toate acestea, unul dintre oamenii legii a sustinut ca, din pacate, in viitor, un asemenea individ ar putea fi lasat liber pe strada, dupa ce va fi investigat de medici si pus pe un tratament. Mai mult, si-a manifestat temerea ca astfel de situatii s-ar mai putea intampla si altadata. La numai doua luni, ingrijorarea lui s-a transformat in realitate.