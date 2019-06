DETALII picante oferite de Papa Francisc jurnaliștilor despre vizita în România în avionul cu care s-a întors la Vatican

La bordul avionului cu care se întorcea la Roma după vizita de stat, pastorală şi apostolică în România, papa Francisc a răspuns duminică întrebărilor puse de şase jurnalişti. Situaţia actuală a Uniunii Europene a fost discutată, precum şi câteva aspecte marcante din cele trei zile ale vizitei pe meleaguri româneşti, notează vaticannews.va.

În cursul tradiţionalei conferinţe de presă organizate fiecare vizită apostolică, papa Francisc i-a răspuns mai întâi unei jurnaliste care l-a întrebat despre emigraţie, fenomen frecvent în ţara recent vizitată de Sfântul Părinte. Acesta a denunţat "lipsa de solidaritate" de care dau dovadă unele întreprinderi atunci se delocalizează. "Este o nedreptate să nu ai de lucru pentru atâţia tineri", a recunoscut papa, după ce a subliniat din nou "nivelul impresionant al naşterilor în România", unde "iarna demografică" nu se vede.



Francisc şi-a exprimat dorinţa "rezolvării acestei situaţii care nu depinde doar de România, ci şi se ordinea financiară mondială". "Avem nevoie de solidaritate globală şi în acest moment România deţine preşedinţia Uniunii Europene", a remarcat el.



Europa: Revenirea la învăţămintele părinţilor fondatori



Uniunea Europeană, un subiect asupra căruia papa a revenit în conferinţa sa de presă, atunci când un jurnalist german a adus în discuţie numărul tot mai mare al celor care, în Europa, "preferă să meargă singuri". "Trebuie să reluăm mistica părinţilor fondatori, trebuie regăsită şi depăşite diviziunile frontierelor", a spus Sfântul Părinte.



"Vedem frontiere în Europa şi acest lucru este greşit", a continuat el, "este adevărat că fiecare ţară are propria identitate şi trebuie să aibă grijă de aceasta, dar Europa nu trebuie să se lase învinsă de pesimism şi ideologii, deoarece este atacată de ideologii şi mici grupuri iau naştere în Europa". Papa a ţinut să adauge: "Gândiţi-vă la Europa divizată, să învăţăm din istorie şi să nu ne întoarcem în trecut".



Fără politică necinstită, doar speranţă



Tot în domeniul politicii, un jurnalist i-a cerut Sfântului Părinte părerea despre Matteo Salvini, ministrul italian de interne şi vicepremier. "Din partea viceprim-ministrului şi a celorlalţi miniştri nu am primit nicio solicitare de audienţă", a declarat Francisc, după ce aminitit "frumoasa audienţă" cu premierul Giuseppe Conte, care a răspuns protocolului de stat.



Papa a mărturisit cu umilinţă că este "ignorant" în ce priveşte campania electorală italiană pentru alegerile europene. "Mă rog pentru toţi, pentru ca Italia să meargă înainte şi ca italienii să se unească, să fie fideli angajamentelor lor", a afirmat el.

Suveranul Pontif a lansat un apel la lupta împotriva bolii corupţiei, răspândită peste tot, ajutându-i pe "oamenii politici să fie cinstiţi şi să nu se lanseze în campanii cu sloganuri necinstite, calomnie, defăimare şi scandaluri", ceea ce seamănă "ură şi frică. Este îngrozitor". Politica "nu trebuie să semene ură şi frică, ci doar speranţă, corectă, exigentă, dar numai speranţă", a subliniat el.



Ecumenismul prin "drumul împreună" şi prin acte



Pe de altă parte, papa Francisc a revenit asupra dimensiunii ecumenice a vizitei sale apostolice în România, cu ocazia unei întrebări despre "drumul împreună" despre care a vorbit de Sfântul Părinte. "Aveţi un mare patriarh", a recunoscut el despre patriarhul ortodox Daniel, "un om cu o mare inimă, un mare savant, el cunoaşte mistica părinţilor din deşert, mistica spirituală, a studiat în Germania şi este, de asemenea, un om de rugăciune ". Papa a mărturisit că "este uşor să te apropii de Daniel, am vorbit ca fraţii".



Pentru Francisc, la ecumenism "nu se ajunge la sfârşitul partidei, discuţiilor. Acest lucru se face mergând împreună, rugându-se împreună" până la"ecumenismul sângelui". "Să mergem împreună, dar să nu aşteptăm ca teologii să se pună de acord pentru a ajunge la euharistia comună", a adăugat el. "Ecumenismul se face împreună cu operele de caritate şi iubindu-ne unii pe alţii", a insistat Sfântul Părinte.



La întâlnirea dintre Sfântul Părinte şi patriarhul Daniel la Catedrala Ortodoxă a Mântuirii Neamului din Bucureşti, la 31 mai, rugăciunea Tatăl Nostru a fost recitată întâi în latină şi apoi în limba română. În timpul recitării în română, "nu am rămas tăcut, a dezvăluit Francisc, am spus rugăciunea Tatăl Nostru în italiană".



Vizitele la Benedict la XVI-lea



O jurnalistă spaniolă l-a întrebat pe Sfântul Părinte despre relaţia cu predecesorul său, Benedict al XVI-lea.



La 82 de ani, papa Francisc asigură că îl consultă pe Benedict al XVI-lea, cu zece ani mai în vârstă, ca pe un "bunic": "De fiecare dată când merg să-l văd, îi iau mâna, îl fac să vorbească. El vorbeşte puţin şi lent, dar cu aceeaşi profunzime şi luciditate ca întotdeauna. El are o mare luciditate. Problema lui sunt genunchii şi nu capul!"



"Ascultându-l vorbind, simt rădăcinile care mă ajută să merg înainte, simt această tradiţie a Bisericii care nu este un lucru de muzeu. Tradiţia este ca şi rădăcinile care îţi dau sevă pentru a creşte", a adăugat el. "Tradiţia Bisericii este întotdeauna în mişcare", a afirmat Suveranul Pontif.



Frumuseţea creaţiei şi rugăciune pentru Europa



La finalul acestei conferinţe, papa a explicat că folosirea unui autovehicul în această călătorie - din motive meteorologice - "a fost un dar de la Dumnezeu". "Am văzut un peisaj foarte frumos, cum nu am văzut niciodată. Am traversat întreaga Transilvanie: este o frumuseţe! Nu am văzut niciodată aşa ceva ", s-a arătat încântat Suveranul Pontiful Suveran, înaintea unui comentariu cu accente franciscane: "De asemenea, mulţumesc ploii care a făcut să călătoresc aşa (...) şi să am mai mult contact cu realitatea".



În cele din urmă, papa Francisc a invitat la rugăciune "pentru Europa, pentru unitate. Fie ca Domnul să ne dea har". Iar "celor necredincioşi: doriţi bunăvoinţa, (...), dorinţa ca Europa să fie din nou visul părinţilor fondatori", a concluzionat el.