Detalii revoltătoare despre moartea primului soț al Mihaelei Rădulescu: Îi spuneau că are pietre la rinichi, avea cancer

Apar detalii cutremurătoare despre moartea primului soț al Mihaelei Rădulescu. Bogdan Rădulescu a suferit teribil înainte de moarte, iar rudele sale spun că ar fi putut fi salvat dacă ar fi fost diagnosticat corect. Bărbatului i s-a spus că are pietre la rinichi, deși avea cancer.

„A debutat anul trecut în 2022 în ianuarie. Noi am crezut că are Covid pentru că zăcea, nu mai mânca. A fost la clinică privată de nenumărate ori, dar nu vedeau problema, au aflat că are cancer cu o lună înainte să moară. Slăbise enorm, zăcea. Stăteam eu și sora mea Dana (56 de ani) și aveam grija de el. Atunci ne-am mutat cu el în apartamentul de 4 camere din Drumul Taberei moștenit de la părinți pentru ca avea în permanență nevoie de supraveghere. Am insistat să mergem și la alt medic pentru că starea se înrăutățise, iar ei spuneau în continuare că are pietre la rinichi, îi dădeau medicamente pentru stomac sau de fiere. Într-un final l-a văzut un profesor de la Spitalul Fundeni și acela i-a pus diagnostic de cancer. I s-a spus lui direct, dar nu s-a schimbat foarte mult pentru că bănuia că are ceva grav. Deja avea niște dureri foarte mari. Mânca și vomita tot”, a povestit verișoara lui Bogdan Rădulescu.