Dezbateri dure la televiziunea publică din Rusia: Mercenarii capturați trebuie să fie împușcați, spânzurați sau sfârtecați? (Video)

La televiziunile rusești se dezbate dacă prizonierii de război trebuie spânzurați, împușcați sau sfârtecați ca în perioada medievală.

Dezbaterea a avut loc la televiziunea Rossiya-1 în timpul emisiunii prezentate de Vladimir Soloviov, unul dintre cei mai notorii prezentatori TV ruși și considerat propagandistul favorit al președintelui Vladimir Putin.

Soloviov, care recent a îndemnat ca Rusia să invadeze Germania, începe prin a întreba ce poate face „Imperiul Britanic” dacă doi dintre supușii săi sunt împușcați sau spânzurați, o referință la cei doi voluntari britanici capturați și judecați de separatiștii pro-ruși din Donbas.

Yakkov Kedmi, unul dintre analiștii politici invitați în studio, afirmă că „pirații nu sunt niciodată executați prin împușcare, doar prin spânzurare”, stârnind o mică dispută cu Soloviov care pare adeptul împușcării prizonierilor.

Soloviov remarcă de asemenea că „nu suntem în Evul Mediu” și că rușii nu spânzură, taie și sfârtecă prizonierii, o metodă de execuție populară în Anglia Evului Mediu.

Meanwhile in modern Russia: a screaming match on state TV as to whether captured British citizens Shaun Pinner and Aiden Aslin should be shot, hanged, quartered or exchanged for ransom (the release of Russia's frozen assets), as they hope to cause a rift in British society. pic.twitter.com/QCpOFbSpsO