Dezinformarea guvernului de la Beijing referitoare la coronavirus ASPRU CRITICATĂ de artistul disident chinez Ai Weiwei

Artistul Ai Weiwei, exilat în Germania, l-a criticat pe preşedintele chinez Xi Jinping în chestiunea crizei sanitare, afirmând că este "semn al unui nou eşec" din partea puterii, potrivit Le Figaro, citată de news.ro.

China trăieşte o perioadă tumultuoasă din punct de vedere mediatic. Bănuită că a minţit cu privire la cifrele reale despre Covid-19, guvernul lui Xi Jinping a revizuit bilanţul şi a anunţat că 1.290 de noi decese au fost înregistrate la Wuhan. Această gestionare ciudată l-a făcut pe artistul originar din Beijing Ai Weiwei, aflat în exil, să critice guvernul.

În cadrul unui congres digital, organizat de Oslo Freedom Forum, Weiwei s-a exprimat în legătură cu situaţia, arătând cu degetul spre cenzură şi dezinformare.

"Cred că problema reală este că China nu a fost niciodată deschisă către Vest în privinţa informaţiilor. China nu a anticipat răspândirea globală a Covid-19 şi a ascuns informaţii de Vest", a spus artistul.

"În timpul acestei crize de coronavirus, a existat multă furie şi nelinişte cu privire la Partidul comunist. Pandemia a costat vieţile a mii de persoane şi a fost subversivă", a afirmat artistul. "Oamenii vor pur şi simplu ca firmele din toată lumea să revină la normal cât mai repede posibil. Nu este decât semn de nou eşec din partea guvernului chinez".

Exilat la Berlin din 2015, Ai Weiwei îşi continuă activitatea. Ultima sa creaţie, "Safe Passage", la Minneapolis, denunţă situaţia migranţilor din Europa. El a acoperit în întregime coloanele neoclasice ale Institutului de Artă din Minneapolis cu veste de salvare.

Oraşul Minnesota are cel mai mare număr de refugiaţi dintre toate statele americane. Opera este prezentată în cadrul expoziţiei itinerante "When Home Won't Let You Stay: Art and Migration".