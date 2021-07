Dezvăluiri ale fostului consilier al premierului Boris Johnson

„Boris Johnson nu are competențele necesare pentru a conduce Marea Britanie„, afirmă fostul consilier Dominic Cummings, dezvăluind că a vrut să îl înlăture din funcţia de prim-ministru imediat după alegerile din 2019, întrucât fusese desemnat doar pentru a rezolva "o anumită problemă".

„Chiar înainte de jumătatea lunii ianuarie 2020, am avut întâlniri la biroul prim-ministrului și era clar că voia să scape de noi toți Carrie Johnson„, activistă politic și soția lui Boris Johnson, a adăugat Dominic într-un interviu acordat postului BBC. „În acel moment, vorbeam deja că până la vară, fie urma să plecăm cu toții, fie vom fi fost în procedura de a scăpa de el și de a pune pe altcineva prim-ministru. Boris Johnson nu are niciun plan, nu știe să fie prim-ministru, noi l-am pus acolo deoarece trebuia să rezolve o anumită problemă, nu pentru că era persoana potrivită pentru a conduce țara.„, a explicat Dominic Cummings, referindu-se probabil la procedurile dificile de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeană (Brexit).

Downing Street a negat luni afirmația fostului consilier conform căruia Boris Johnson ar fi vrut să o viziteze pe Regina Elizabeth a II-a la începutul pandemiei, deși erau cazuri de infectare în rândul membrilor personalului biroului prim-ministrului.

În luna mai a acestui an, fostul consilier Dominic Cummings a declarat în cursul audierilor în Camera Comunelor că tergiversările decizionale ale Guvernului de la Londra au provocat decese suplimentare din cauza pandemiei de coronavirus. „Au murit zeci de mii de oameni care nu ar fi trebuit să moară„, subliniind că premierul Boris Johnson „este nepotrivit pentru această funcție„ și apreciind că „orice alt politician competent ar fi gestionat diferit pandemia.„

Întrebat dacă acuzațiile sunt adevărate, Boris Johnson a replicat în mai: „Nu, nu cred, dar sigur că au fost o serie de hotărâri incredibil de dificile, iar niciuna nu a fost ușoară. Am făcut to ce am putut mai bine, în funcție de datele și recomandările pe care le-am avut. Unele dintre comentariile pe care le-am auzit nu au nicio legătură cu realitatea.„, se precizează în articolul publicat de Mediafax.

Dominic Cummings a fost consilier principal priving strategia politică al premierului Boris Johnson în perioada iulie 2019 - noiembrie 2020.