Dezvăluiri din culisele politicii! Care este cel mai mare regret al lui Tăriceanu: 'Timpul nu mai putem să-l dăm înapoi'

Dezvăluiri de senzație din culisele politicii românești! Președintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu a recunoscut care este cel mai mare regret al său în anul care stă să-și închidă ușile, dar și care este cea mai importantă decizie în calitate de lider al ALDE.

„Eu am renunțat să particip la cursa prezidențială pentru că nu am reușit să avem un acord cu PSD. Era clar că PSD era în avantaj față de mine. Însă cea mai importantă decizie pe care am luat-o anul asta a fost să iesim de la guvernare. (...) Am avertizat-o pe Viorica Dăncilă că mergem într-o direcție greșită. Toate aceste avertismente nu au fost luate în seamă. De aceea am luat și decizia de a ieși de la guvernare.

Regret că nu am candidat la prezidențiale. (...) Am auzit foarte multe voci din PSD care au recunoscut deschis că s-a făcut o greșeală strategică din acest punct de vedere. Timpul nu putem să îl mai dăm înapoi” a spus Călin Popescu Tăriceanu într-un interviu de la Antena3.