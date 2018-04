Dezvăluiri din sala de judecată - Protocolul SRI-DNA, invocat în procesul lui Liviu Dragnea

Lovitură în procesul lui Liviu Dragnea. Unul dintre avocații celor inculpați a cerut Curții Supreme să solicite la rândul ei dacă și în ce fel au fost aplicate protocoalele SRI-DNA în acest dosar, informează Antena3. Urmează ca ÎCCJ să se pronunțe pe această cerere.

În sala de judecată, avocatul Floarei Alesu le-a cerut magistraţilor trimiterea unei adrese către DNA prin care să se solicite procurorilor anticorupţie să spună în ce a constat cooperarea DNA - SRI în instrumentarea acestui dosar.



"Am o adresă în care procurorul şef de direcţie spune că beneficiar secundar este UM 9060 a SRI din Alexandria. Solicităm să cereţi DNA şi SRI în ce a constatat cooperarea dintre aceste instituţii în instrumentarea acestui dosar. Prevăd chestiuni care pot privi legalitatea urmăririi penale. În protocoalele de cooperare DNA - SRI se spune la articolul 2 că se creează echipe comune şi că SRI acordă procurorilor asistenţă tehnică de specialitate. Apărarea are dreptul să vă ceară eliminarea probelor care nu au fost administrate legal", a spus avocatul Floarei Alesu, care a fost susţinut de avocatul ce o reprezintă pe Bombonica Prodana, fosta soţie a lui Dragnea.



De cealaltă parte, procurorul de şedinţă nu a fost de acord cu trimiterea solicitării la DNA, susţinând că cererea avocatului "are termeni foarte vagi".

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) dezbate, miercuri, ultimul termen al procesului în care preşedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz în serviciu în legătură cu angajarea a două membre de partid la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Teleorman.

Dosarul a fost trimis în instanţă de DNA în iulie 2016, iar procesul a început pe fond în ianuarie 2017, având 13 termene de judecată.