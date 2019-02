Dezvăluiri EXPLOZIVE - Procurorul B. Pîrlog rupe tăcerea despre protestul din 10 august: Ce a văzut, cine era acolo, ce s-a întâmplat și care a fost rolul său

Procurorul militar Bogdan Pirlog, cel care a asistat in Piata Victoriei la represiunea din seara de 10 august, rupe tacerea intr-un interviu pentru ziare.com si dezvaluie filmul acelei seri - ce a vazut, cine era acolo, ce s-a intamplat si care a fost rolul sau. Dupa acea seara, Pirlog a deschis dosarul prin autosesizare si a fost acuzat ca ar fi supervizat, de fapt, actiunea jandarmilor. Procurorul arata care sunt ciudateniile si nelegalitatile din ancheta Inspectiei Judiciare, inclusiv chemarea la audieri a jandarmilor, pentru a afla ce au declarat in fata procurorilor militari.



„Eu eram in 10 august procurorul de serviciu la Parchetul militar de pe langa PTB, adica pentru toate faptele comise de militari in 15 judete, de la Tulcea - Constanta pana la Valcea - Olt inclusiv. Asta e competenta noastra. (...) Stia toata lumea ca urmeaza un miting in care sunt implicati jandarmi, structura militara in competenta noastra. Din punctul de vedere al structurii de comanda, dl general Alexandru era la comanda parchetelor militare, in locul dlui general Cosneanu, care era in concediu. Predase comanda conform procedurii. Dl general Alexandru mi-a comunicat ca orice eveniment desosebit se intampla sa-l raportez dumnealui. Pe la ora 16 au inceput sa apara informatiile pe fluxurile de stiri despre interventia jandarmilor, despre persoane ranite. (...)

M-a sunat dl general Alexandru, era spre sfarsitul programului, cred ca noi eram ultimii ramasi la serviciu pentru ca lucram la un dosar foarte important, in paralel cu sectia de urmarire penala si criminalistica din PICCJ. Si i-am spus atunci ca ma voi duce in Piata Victoriei in drum spre casa pentru a verifica veridicitatea informatiilor aparute in spatiul public. Eu locuiesc oricum in zona.

Am ajuns acolo...Am luat legatura cu organele de cercetare penala speciale ale Jandarmeriei, care erau la momentul respectiv in dispozitiv. Ei sunt echivalentul politiei judiciare pentru militari, un fel de politie militara judiciara, si lucreaza in baza delegarii procurorilor militari.



N-a existat niciun dubiu ca sunt acolo pentru a face cercetari. Am discutat cu cei pe care i-am gasit acolo din structura de comanda, le-am cerut sa imi arate unde sunt camerele de filmat, discutii tehnice care m-au ajutat sa identific mijloacele de proba necesare pe care urma sa le administrez.”, a spus Pirlog.



Întrebat cu cine a discutat, procurorulul a detaliat: „Cu persoane din conducerea Jandarmeriei, cu organele de cercetare speciala, cu reprezentantul Politiei Capitalei, cu prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, si cu viceprimarul Badulescu, care mi-au explicat de cine sunt gestionate camerele, unele de primariile de sector, altele de Primaria Capitalei.



Mi s-a spus ca si SPP avea camere, nu erau vizibile, am luat legatura cu dispozitivul SPP care mi-a dat informatiile. (...) Sunt cateva zeci de camere, unele nici nu se vad. Era acolo si un reprezentant al Politiei Capitalei, adjunctul DGPMB, dl chestor Nicu Dragos Orlando. Am discutat si cu dansul despre eventualele plangeri pentru purtare abuziva la sectiile politie. (...) asa s-a intamplat la celelalte demonstratii. Asta nu inseamna ca toate au fost confirmate, sunt si oameni de rea credinta care fac plangeri, dar datoria noastra e sa cercetam. Si nu am mai vrut sa se intample ca in alte cazuri cand la cateva zile mai venea cate o declinare si dura luni de zile pana se aduna tot dosarul.”, a spus procurorul, adaugand ca procesul-verbal s-a facut la sfarsit.

Procurorul Pirlog a detaliat ca atunci cand a ajuns in Piata erau aproximativ 3000 de oameni si nu se intampla nimic deosebit.



„De aceea m-am si concentrat pe camere. Inregistrarile arata cel mai bine daca a fost vorba sau nu de o interventie nejustificata, de purtare abuziva. (...) Prefectul si viceprimarul erau intr-o cladire in spatele Guvernului. Am stat acolo cateva minute, apoi m-am dus sa verific in teren. Am vazut, de exemplu, ca filmau si jandarmii, insa cu camera tinuta in mana, nu era nimic la inaltime, nu erau camere montate pe masini. Eu m-am urcat pe un gard ca sa vad mai bine, altfel nu vedeai mare lucru in multime. (...) In general l-am (nr. pe Cazan) vazut in randul dispozitivului de jandarmi. (...) L-am vazut tarziu (nr. Paraschiv), inteleg ca venise din concediu, era in curtea Guvernului. Dar mai mult nu vreau sa va vorbesc despre ce am vazut si ce era acolo pentru ca intram in zona de probatoriu. (...)



Am stat in zona ca sa am o privire de ansamblu asupra intregii desfasurari, a durat destul de mult. Pe la 22 si ceva parea ca se termina, oamenii incepusera sa plece, atmosfera se calmase. Dupa 22,30 l-am anuntat pe dl general Alexandru ca urmeaza sa plec. A doua zi urma sa inchei procesul verbal. (...)



Nu am apucat sa ma indepartez si au inceput sa se auda bubuiturile, a avut loc interventia, asa ca m-am intors. Lucrurile s-au deteriorat asa de tare incat nu am mai putut sa parasesc zona. Erau lupte pe strazi inclusiv in fata blocului meu, nici acasa nu puteam ajunge.”, a marturisit Pirlog.

Procurorul a raspuns si acuzatiilor de supervizare a interventiei jandarmilor, precizand ca nu a coordonat pe nimeni si a discutat chestiuni tehnice cu serviciul de investigatii al Jandarmeriei.



„Primele declaratii au fost ca acolo a fost prezent un procuror militar si el se va pronunta. Apoi supervizarea si cea mai frumoasa declaratie a fost data cred chiar de ministrul de Interne, care a spus ca jandarmii s-au aflat sub conducerea si coodonarea unui procuror militar.



A fost interesant! Ba se incerca inducerea ideii ca i-am condus pe protestatari, ba pe jandarmi. Si, desigur, au aparut poze ale unor oameni carora le era atribuita identitatea mea. Cea mai frumoasa e o poza din Afganistan in care era, dupa uniforma, un granicer finlandez destul de in varsta. (...)



Nu prea aveam pe cine. Parchetul Militar nu are absolut niciun mijloc. Noi am fost uitati. Nu avem decat trei politisti delegati. Nu avem o politie judiciara a noastra. Abia acum 3 saptamani au fost stabilite cu Politia Capitalei prin ordin comun, proceduri de lucru pentru Bucuresti. Multa lume nici nu mai era constienta ca mai exista Parchetul militar.

In noapte aceea, e adevarat ca asa cum am perceput eu dispozitivul, politia nici nu prea avea cum sa ajunga. In afara de dl chestor Nicu Dragos Orlando, abia dupa incidentul cu jandarmerita si dupa ce am sesizat PTB, a ajuns cu greutate in Piata Victoriei dl Gavris, seful de la omoruri de atunci, insotit de un alt politist.



Deci nu am coordonat pe nimeni acolo si am discutat chestiuni tehnice cu serviciul de investigatii al Jandarmeriei.”, a spus Pirlog, adaugand ca a vazut „jandarmi care fusesera loviti, carora li se facuse rau”.

Intrebat de ce in cazul lor nu s-a sesizat, Pirlog a spus ca nu este de „pentru aceasta fapta competenta nu este a noastra, ci a parchetului civil”.

„Noi avem competenta doar pentru toate faptele comise de militari. Atunci cand a fost stabilita competenta este evident ca nu au lucrat niste practicieni, pentru ca s-a ajuns la aberatia ca aceeasi situatie de fapt sa fie anchetata de doua parchete. Noi anchetam purtarea abuziva a militarilor, iar parchetul civil ancheteaza ultrajul impotriva militarilor. Asa ceva ar trebui anchetat unitar. Si impreuna cu Forumul judecatorilor am propus cu ocazia modificarilor Codului de procedura penala sa se modifice legea, in sensul ca Parchetul militar sa cerceteze si faptele comise impotriva militarilor cand sunt in exercitiul atributiilor de serviciu. Deci le-am spus ca pentru faptele de ultraj sa se adreseze Parchetului Judecatoriei Sector 1 care are competenta teritoriala.



Dupa incidentul cu jandarmerita am sesizat eu PTB, am anuntat si zvonul despre presupusa injunghiere in zona sternului a unui jandarm. (..)



In randul Jandarmeriei, mai multe persoane au anuntat ca un jandarm ar fi fost injunghiat. (...)



Eu nu stiu, discutiile oficiale se purtau prin sistemul lor de telecomunicatii la care eu nu aveam acces. Le-am solicitat ulterior, cand dosarul era inca la noi, presupun ca au si ajuns la PICCJ. La fel am solicitat in cele patru zile filmarile camerelor stradale si filmari de la televiziuni”, a spus procurorul.

Procurorul Pirlog a vorbit si despre ancheta Inspectiei Judiciare.



„Initial am fost cercetat pentru necompletarea unui Registru de consemnare a proceselor verbale ale procurorului de serviciu. (...) Pentru ca nu mai e prevazut de Regulament din 2014. Si nu mai exista de facto din 2006, pentru ca s-au schimbat ordinele care il reglementau fara sa precizeze si ce trebuie sa cuprinda acest registru. Dar, va repet, din 2014 textul de lege privind Registrul a fost abrogat. Prespun insa ca dna inspector Mates nu cunostea acest lucru. Inteleg ca acum a devenit inspector-sef adjunct cu delegatie, in locul dlui Stan. Dupa ce a cazut prima acuzatie, ea a fost reformulata pe neraportare. Adica nu mi-as fi informat sefii ierarhici. (...) Si dl general Alexandru a spus asta Inspectiei judiciare. Mai mult decat atat, a doua zi am facut si informarea scrisa, trimisa atat la Parchetul Curtii de Apel, cat si la sectia militara a PICCJ. Declaratia d-lui general Alexandru si informarea scrisa se regasesc la dosarul de cercetare disciplinara. (...) Nu stiu pe cine s-ar fi presupus sa informez si nu as fi informat. Pentru ca in discutia informala pe care am avut-o, inspectorul judiciar Plesa nu a stiut sa-mi indice in mod concret ce mi se imputa. Din punctul meu de vedere mi-am indeplinit toate obligatiile de informare prevazute atat de normele care reglementeaza activitatea Ministerului Public, cat si de cele militare.”, a spus Pirlog, precizand ca mai sunt alti doi procurori cercetati de Inspectia Judiciara pentru dosarul 10 august - Codrut Mihalache si generalul Cosneanu, seful sectiei parchetelor militare.





„Eu am suspiciunea ca prin aceasta actiune disciplinara se incearca o forma de presiune si chiar mai mult, anularea inceperii urmaririi penale. Asta ar insemna ca probele administrate in acele zile sa fie nule. Miza ar fi, in opinia mea, sa constituie pretexte pentru invocarea unor nulitati.



Eu am fost cel care s-a autosesizat, am fost in Piata, dar dintre toti ceilalti colegi care au lucrat la dosar, de ce doar dl Mihalache a mai fost anchetat? El e procurorul care a declansat urmarirea penala pe sesizarea privind ministrul de Interne si a celorlalte persoane care au atras competenta PICCJ. Cele doua dosare au fost conexate si sunt acum la PICCJ.”, a completat Pirlog.



Chestionat in ce stadiu au ajuns anchetele disciplinare, Pirlog a spus ca a fost sesizata sectia pentru procurori cu actiunea disciplinara.

„Tot dna Mates a mai promovat o actiune disciplinara impotriva mea, pentru o declaratie, actiune care a fost suspendata din cauza starii de incompatibilitate in care se afla dna Mates. (...)

Am fost colegi la Parchetul Judecatoriei Brasov. Asa prevede legea: un inspector este incompatibil sa efectueze cercetari discplinare impotriva procurorilor /judecatorilor din cadrul parchetelor/instantelor unde a functionat. O dispozitie a Regulamentului IJ a restrans incompatibilitatea la ultima unitate unde a functionat. Dar Regulamentul nu poate modifica legea, asa ca am obtinut la CAB suspendarea acestuia si anularea lui in prima instanta.



De asemenea intre mine si aceasta persoana este o stare de dusmanie care subzista din acea perioada. Nu pot sa-mi explic, fara sa ma gandesc la interese straine actului de justitie, motivul pentru care din cei 15 inspectori judiciari, in cauzele care ma privesc trebuie sa participe de fiecare data si dna Mates.(...)



E foarte usor de dirijat repartitia lucrarilor, pentru ca se face in sistem ciclic si nu electronic, ca la instante. Sectia pentru procurori va discuta actiunea disciplinara undeva in martie.



Exista posibilitatea ca sectia pentru procurori sa suspende si aceasta actiune, pana la solutionarea definitiva a chestiunii Regulmentului, sau, chiar, ar putea decide anularea actiunii disciplinare pentru ca dna Mates a efectuat acte de cercetare dupa ce Regulamentul era suspendat, deci nu mai avea nici macar acoperirea lui pentru a ignora incompatibilitatea. (...)



Nu s-au efectuat acte defalcate pentru mine si dl Mihalache sau d-l Cosneanu, astfel ca nulitatea cercetarii se extinde asupra tuturor. E foarte straniu si ca la IJ au fost audiati martori si suspecti din Jandarmerie din dosarul 10 august cu privire la aspecte care nu aveau nicio legatura cu cercetarea disciplinara.



Eu am fost cercetat pentru neraportare, dl Mihalache pentru delegare, dl Cosneanu pentru aviz. Ce treaba aveau jandarmii? Dupa ce erau audiati la parchet erau chemati la Inspectia judiciara. (...)



Am suspiciunea ca erau chemati pentru a se afla ce au declarat la Parchet. Alta logica nu este.



Si e total atipic ca Inspectia Judiciara sa faca cercetari cu privire la dosare noi. Dosarul avea in acel moment cateva saptamani. Inspectia a incercat sa ia contact direct cu tot dosarul, nu doar cu anumite aspecte care priveau strict cercetarea disciplinara.



Modul in care au actionat a avut un impact negativ si asupra opiniei publice, chiar daca sa zicem ca nu asta a fost intentia. De-abia a inceput ancheta penala, ca Inspectia Judiciara s-a apucat sa ancheteze procurorii.”, a conchis Pirlog.