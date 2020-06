Dezvăluiri în premieră! Tudorel Toader spune de presiunile făcute de Liviu Dragnea pentru modificarea Codului Penal

Tudorel Toader, fost ministru al Justitiei, dezvaluie in premiera cum Liviu Dragnea, Călin Popescu Tăriceanu si Viorica Dăncilă au facut presiuni uriase asupra sa pentru a emite o ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Penal, in sensul reducerii termenului de prescriptie a raspunderii penale. De asemenea, liderii PSD si ALDE i-au cerut „amnistie si gratiere”, tot prin ordonanta de urgenta.

„In februarie 2017, la Rectorat a venit Varujan Vosganian. Mi-a dat telefon, care ne cunosteam, este vrancean, a facut liceul in acelasi timp cu mine. A vrut o discutie cu mine la Rectorat, a spus ‘eu vin in numele aliantei, sa va propuna sa deveniti ministru’. Zic ‘lasati-ma sa ma gandesc o saptamana’. Bine. Zice, dar daca da, veniti la Bucuresti, sa vorbiti cu domnul Tariceanu, cu domnul de la PSD (Liviu Dragnea n.red.).

Peste o saptamana ma intalnesc din nou si spun ca eu accept cu doua conditii. ‘Sa nu-mi cereti sa devin membru al unui partid si sa-mi lasati libertatea de decizie’. Eu mi-am facut iluzia ca cu experienta pe care o aveam, de judecator, voi putea sa pun umarul la bunul mers al justitiei. Mi s-a promis ‘Da’. Am acceptat, am depus juramantul, am devenit ministru. Un lider de partid mi-a propus de trei ori sa devin membru de partid, am spus ‘Nu’.

N-am facut ceea ce dansii si-au dorit. Si-au dorit amnistie si gratiere, ordonanta de urgenta. Afirmatia ca romanii vor un moment T zero, ca lumea vrea amnistie, vrea clementa. Eu am spus atunci ca politica penala nu se face prin ordonante de urgenta, este apanul legiuitorului si nu comoetenta Guvernului.

Ce-au mai vrut? Sa modifice Codul de Procedura Penala, sa preia solutiile care rezistasera la CCR. Cu reducerea unui termen de prescriptie, multe le stim. Era un argument acolo, din moment ce nu a fost criticat la CCR articolul cutare inseamna ca este constitutional. Eu am spus un lucru care am crezut ca trece neobservat, ca au existat anumite centre de reflectie. Proiectele de ordonante care mi se serveau mie erau gandite si alcatuite in alta parte. Sa nu-mi cereti sa va spun unde, pentru ca gandul v-ar duce la Parlament. Nu va contrazicc dar nu erau doar la Parlament ci si la cei care dadeau lectii de moralitate”, a declarat Tudorel Toader intr-un interviu acordat lui Cristoiu.

„Mi s-a cerut insistent, de foarte multe ori, odata am avut o intrevedere de patru ore si jumatate la varful varfului, eram patru din tara asta, era si doamna prim-ministru (Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu, Viorica Dancila – n.red.). Mi se cerea sa promovez ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Penal/Procedura penala, cu ce ramasese de la CCR.

Si, eu atunci… patru ore jumate. Era chiar o zi in care eu veneam din strainatate. Eram intr-un soi de oboseala, oboseala aia care uneori te intareste.

Patru ore am discutat. Argumentul meu a fost: care este urgenta ca sa modifici Codul Penal prin procedura de urgenta, sa reduci termenul de prescriptie a raspunderii penale? Ati inceput in Parlament, finalizati in Parlament, nu la Guvern. Sigur, eu stiam ca in acel moment mi-am semnat plecarea din guvern, dar ea era inevitabila”, a mai spus Toader. ( minutul 40 din interviu).

Liviu Dragnea a avut interese directe in instrainarea unei mari suprafete de teren

Tudorel Toader, fost ministru al Justitiei, a dezvaluit si ca Liviu Dragnea a avut interese directe in instrainarea unei mari suprafete de teren si a incercat sa-l preseze sa avizeze o hotarare de guvern in acest sens. Toader spune ca s-a opus, descriind o atmosfera de cosmar in interiorul Guvernului.

„Ma asteptam sa imi ceara PSD demisia. Era intr-o zi de miercuri, aveam sedinta de guvern, si fostul presedinte al PSD-ului era undeva pe camp, prin sudul tarii, si spunea ca, o declaratie furibunda la adresa mea: ‘Ministrul Justitiei, prea multa importanta ii dati, nu conteaza, nu stiu ce’. Care era dedesubtul? Urma sedinta de guvern de joi a doua zi, o sedinta de guvern in care se voia o hotarare de guvern, in care o suprafata mare de teren de la un fost IAS trebuia sa treaca din public in privat si unii voiau sa-l ingrijeasca mai bine.

Eu stiam de chestiunea asta, fusesem intrebat de avizul acela. L-am chemat pe directorul Directiei de avizari si l-am intrebat ce-i cu dosarul acela. Zice ca dosarul asta, noi l-am avizat, dvs. ati semnat negativ si a venit inapoi, fara nicio modificare si ni se cere din nou avizarea. Ce sa facem? Pai, facem ce trebuie, ramane cum am stabilit. Plus ca mai era si intr-un litigiu.

Afland chestia asta care s-a petrecut pe la minister, undeva la ora 2-3, a aparut declaratia aia furibunda la adresa mea (la ora 16.00). Sarim. A venit momentul cand scadenta se apropia de un anumit eveniment (decizia ICCJ in cazul Dragnea – n.red.), amnistia si gratierea nu mai era, eu tot am zis unde e urgenta? Din acea luare de pozitie vizavi de hotarare de guvern eram sigur (ca va fi demis). S-a dus treaba cu amnistia si gratierea, a venit momentul cu sedinta de patru ore cu Codul Penal/Procedura Penala si, tot la fel, unde-i urgenta. Era clar, eu le-am spus alora din minister, care pot confirma. Le-am spus, eu plec, rezistam cat putem, daca voi sunteti intrebati, aveti un serviciu, dati pe mine, spuneti ca nu a vrut ministrul”, a declarat Tudorel Toader in interviul acordat lui Ion Cristoiu.