Dialog aprins în Parlament: Nicolicea, Iordache și Rădulescu, față în față cu USR-iștii / STENOGRAMĂ

Membrii PSD și USR din conducerea Camerei Deputaților s-au contrazis, în ședința Biroului Permanent din 6 februarie, pe tema listei de semnături pentru inițiativa cetățenească „Fără penali în funcții publice”. Social-democrații au spus că funcționarii Camerei Deputaților au găsit mai multe „inadvertențe”, ceea ce poate reprezenta o posibilă infracțiune, iar listele trebuie trimise la Parchetul General. În cealaltă tabără, USR-iștii au spus că funcționarii nu au atribuții să verifice listele, că ele au fost deja verificate, și că unii social-democrați au interes direct să nu se ajungă la interzicerea penalilor în funcții publice. Deputatul Eugen Nicolicea a cerut sancționarea USR-istului care a spus despre Cătălin Rădulescu că are interes să nu fie validată inițiativa „Fără penali”. Reprezentantul USR a menționat că „semnăturile alea au fost strânse în stradă, şi în momentul acela se produc bineînţeles greşeli”.

EXTRAS DIN STENOGRAMA şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din ziua de miercuri, 6 februarie 2019:

„Memorandum intern: Transmitere către Curtea Constituţională a Propunerii legislative de revizuire a Constituţiei, iniţiată de cetăţeni şi înregistrată la Camera Deputaţilor la data de 21 septembrie 2018

Domnul Florin Iordache: (...) Cu ocazia examinării şi atestării listelor de către compartimentul de specialitate din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor, au fost semnalate mai multe inadvertenţe care constau în principal în: - dosare neatestate de către primari sau împuterniciţii acestora; - atestări care nu poartă ştampilele de control; - formulele de atestare neconforme cu legea; - liste de semnături cu ştersături cu pastă corectoare, şi alte inadvertenţe pe care le veţi găsi în nota anexă din prezentul memo. Este de semnalat însă o chestiune mai gravă, aceea a existenţei unei diferenţe între semnăturile înregistrate în opisul Comitetului de iniţiativă şi semnăturile atestate de către primari sau de persoanele împuternicite potrivit legii, care par a fi informaţii false şi care ne pot duce la gândul săvârşirii unei posibile infracţiuni de fals sau uz de fals. Din notă rezultă că primarul Municipiului Bacău s-a confruntat cu astfel de suspiciuni, în acest caz fiind sesizate deja organele de urmărire penală şi din presă am sesizat faptul că primarul Municipiului Arad s-a confruntat cu aceeaşi situaţie.

Domnul Cătălin-Marian Rădulescu: Deci, ce se întâmplă? Eu am sesizat acum câteva luni de zile, după aparițiile publice în mass-media a intervențiilor telefonice între membrii USR, care nu mai mult decât un singur lucru făceau... ce făceau de fapt ei? Spuneau cum să semneze, să falsifice semnăturile. Chestiunea asta a apărut peste tot, și în mass-media și la televiziuni. N-am văzut contestații foarte mari, pentru că acolo era cu subiect și predicat, cu nume și prenume, discuțiile erau între ei înregistrate. Ulterior, au fost primari care au sesizat același lucru în țară: că existau falsuri, în semnături, grosolane. Trebuia făcută verificarea; au fost primari care au verificat cam în toată țara și au arătat că au fost oameni care n-au participat la semnarea acestor liste, deci existau aceste falsuri. Deci, sunt toate motivele care dau această suspiciune, eu știu, chiar penală, deci trebuie făcută o sesizare penală ca cineva să cerceteze și să vadă exact dacă oamenii respectivi au semnat, dacă n-au semnat, dacă primarii să fie chemați primarii ca să autentifice sau nu dacă aceste semnături au existat sau n-au existat și în mass-media cei care au arătat pe site-urile respective înregistrările telefonice, la fel, să verifice aceste înregistrări între membrii USR, care spuneau cum să falsifice, câte semnături să falsifice. Deci, eu susțin acest lucru.

Domnul Silviu Dehelean: Există Legea inițiativei cetățenești care stabilește foarte clar procedura în care aceasta parcurge toate etapele procedurale. În primul rând, semnăturile se depun la primării unde există un termen de 15 zile în care orice cetățean poate să verifice aceste liste și să le conteste, în condițiile în care nu a semnat și își regăsește semnătura acolo. Nu există nici o altfel de procedură prin care să se sesizeze falsul sau să se conteste semnături; doar persoana care, chipurile, ar fi semnat poate să și-o conteste în termenul respectiv de 15 zile. Deci, dacă există sesizări penale, ele vor fi duse la bun sfârșit de către Parchete, anchetele își urmează cursul. Parlamentul, în schimb, nu are nicio competență în acest domeniu. Parlamentul este chemat doar să preia aceste documente, să își păstreze copii xerox și să le înainteze mai departe Curții Constituționale, care are sarcina de a verifica semnăturile, îndeplinirea condițiilor legale, numărul de semnături pe județe și așa mai departe, cum prevede Constituția. Deci, nu văd ce putem noi să discutăm aicea, pentru că am fi în afara oricărui text legal. De aia nu înțeleg nici intervenția domnului Rădulescu, că ea se bazează pe niște înregistrări despre care nu știm dacă sunt înregistrări sau dacă sunt altfel de materiale, nu avem nici o, mă rog, verificare a acestora, dacă ele există sau nu. Deci, cred că problema este destul de simplă: inițiativa trebuie înaintată mai departe și Curtea Constituțională se va pronunța.

Domnul Florin Iordache: Da. Domnul coleg, domnule Dehelean, și eu cred că listele trebuie înaintate către Curte, aici nu sunt discuții. Dar faptul că cei de la Secretariatul General, care au făcut o muncă laborioasă și au constatat anumite sau foarte multe inexactități, neclarități, posibile fapte penale, posibile chestiuni de natură penală - nu suntem noi în măsură să vedem dacă sunt sau nu sunt încălcări penale - dar, constatând că sunt aceste încălcări, fără îndoială putem sesiza organele de anchetă care vor stabili: au fost încălcări legale sau n-au fost. Nu noi stabilim dacă există o încălcare penală și nu noi stabilim vinovății. Dar, datorită faptului că cei de la... și au fost blocați toată vara și toată toamna foarte mulți angajați de la Secretariatul General și au desfășurat o muncă laborioasă și au constatat foarte multe neclarități, nu aș spune altfel; faptul că avem inexactități, faptul că avem deja o sesizare sau două deja cu organele de urmărire penală, la sesizarea primarilor care au constatat anumite chestiuni, cred că lucrurile, ele trebuie plecate mai departe de la noi (...) către Curte dar, în același timp, aceste inexactități, n-aș spune fapte penale, să fie sesizate organele de anchetă să vadă sunt încălcări sau nu sunt încălcări ale legilor penale.

Domnul Silviu Dehelean: Domnule preşedinte de şedinţă, Secretariatul general nu are nici un fel de competenţă în a verifica semnăturile! Această competenţă este dată de către lege primăriilor. Dacă primăriile şi-au exercitat această competenţă, atuncea fiecare sesizare trebuie să urmeze cursul legal. Dar nu putem să venim noi acolo unde nu avem în competenţă şi să ne-o arogăm, să trimitem, nu avem calitatea să facem acest lucru. Secretariatul general are posibilitatea legală doar de a xerocopia aceste liste, iar Parlamentul, Camera sesizată, trebuie să le înainteze mai departe către Curtea Constituţională. Nu se pot face verificări, că aşa fiecare dintre noi putem să stăm să ne uităm pe liste să zicem că aicea parcă este un ”c” în dreapta unul în stânga şi că noi sesizăm ştersături...(...) Semnăturile alea au fost strânse în stradă, şi în momentul acela se produc bineînţeles greşeli.

Domnul Florin Iordache: Bun, domnul coleg, v-am ascultat, punct. Deci, dumneavoastră aveţi un punct de vedere, vi-l respect, dar în acelaşi timp Secretariatul general a făcut o muncă laborioasă şi îi felicit pe aceşti oameni care au stat blocaţi şi au luat pagină cu pagină şi au constatat anumite încălcări, aţi văzut eu sunt elegant în exprimare, până nu se prezintă, până nu un organ de urmărire penală stabileşte că au fost încălcări sau nu au fost încălcări, dacă doi primari de mari municipii au constatat şi sunt deja sesizate organele de urmărire penală pe nişte posibile fapte de fals şi uz de fals, faptul că virgulă colegii noştri din Secretariatul general au constatat şi au găsit nişte neconcordanţe, nu putem închide ochii şi să fim doar simplu poştaş, luăm cu stânga dăm cu dreapta, trimitem aceste, potrivit Legii Curţii Constituţionale aceste documente, fără îndoială Curtea Constituţională merge mai departe, dar dacă am constatat anumite încălcări ale legii, nu putem închide ochii şi să nu sesizăm organele de urmărire penală. Organele de urmărire penală pot începe, sau pot să nu înceapă, pot să închidă, pot să deschidă, şi aşa mai departe.

Domnul Cătălin-Marian Rădulescu: Domn’ preşedinte, acelaşi lucru vreau să spun şi eu, mă miră la domnul Dehelean... domn’ Dehelean, dumneavoastră, şi lucruri mari, sunteţi unul din cei mari susţinători ai Justiţiei drepte. Păi atunci când constataţi că s-au întâmplat lucruri ilegale, chiar dumneavoastră ar trebui să susţineţi acest lucru! E o chestiune care deja este deranjantă. Atâta timp v-aţi bătut în Parlamentul României ca să susţineţi o Justiţie dreaptă, independentă, fără penali şi constataţi că în cadrul dumneavoastră, al lucrurilor pe care le-aţi făcut sunt chestiuni penale! Păi atunci lăsaţi să meargă cursul acestor chestiuni spre cei care trebuie să facă aceste lucruri! Deci nu mai susţineţi, în al doilea rând. În al treilea rând, ce voiam să vă spun? Sunt primari care nu sunt de la PSD, ca să fie foarte clar, care au constatat aceste ilegalităţi. Adică ce vreţi, ca toate partidele să constate că sunt lucruri ilegale şi dumneavoastră susţineţi în continuare ilegalităţi?

Domnul Silviu Dehelean: Deci, domnule Rădulescu, noi susținem să se respecte toate procedurile legale iar Justiția să fie independentă. Conform Codului de conduită, există obligația, un articol care se referă la probitate, iar persoanele care au un interes personal într-o discuție trebuie să-și anunțe acest interes. Dumneavoastră aveți un interes personal în această problemă, pentru că inițiativa v-ar afecta direct. Așa că eu înțeleg această ambiție a dumneavoastră de a...

Domnul Cătălin-Marian Rădulescu: Domnul coleg, sunteți în eroare!

Domnul Florin Iordache: Puțină ordine!

Domnul Eugen Nicolicea: (...) Cu privire la afirmația dumneavoastră la adresa unui coleg, cred că ar fi cazul s-o retrageți, pentru că: în primul rând, legislativ și legal, nu există conflict de interes în cazul adoptării unor acte normative. Nu, ați spus că are un interes, și v-aș ruga să nu mă întrerupeți! Începeți să înțelegeți că sunteți în Biroul permanent și nu în Sală, unde credeți că sunteți în stradă! Și, prin urmare, nu mai faceți afirmații de soiul acesta la adresa unui coleg, pentru că subiectul era cu totul și cu totul altul! Iar, domnule președinte, vă rog să aplicați Regulamentul! Când se mai întâmplă astfel de chestiuni, măcar în Biroul permanent, retrageți cuvântul vorbitorilor și aplicați sancțiunile regulamentare.

(...)

Doamna Cristina-Mădălina Prună: Înţeleg punctul dumneavoastră de vedere, şi evident că legalitatea acestei iniţiative este importantă. Ştim foarte bine cum au fost strânse aceste semnături, au fost strânse în stradă au fost un milion de semnături, există dovezi şi video şi în mass-media şi pe diferite canale de comunicare. Acum, dumneavoastră dacă doriţi să ... în nume propriu, să sesizaţi organele de urmărire penală o puteţi face, însă nu puteţi să cereţi astăzi, Biroului permanent ca Parlamentul să facă această sesizare, pentru că nu, nu înţeleg de unde, adică cum vă spuneam, nota aceasta pe care au făcut-o funcţionarii publici ai Parlamentului, ok, înţeleg că nu o supuneţi atenţiei, însă nu văd de ce trebuie să supuneţi votului Biroului permanent acest lucru?

(...)

Domnul Eugen Nicolicea: Deci, eu v-am spus: în baza Codului penal. Funcționarul public care, luând la cunoștință de săvârșirea unei fapte prevăzute de Legea penală în legătură cu serviciul în cadrul căruia își îndeplinește sarcinile, omite sesizarea de îndată a organelor de urmărire penală se pedepsește cu închisoare de la trei luni la trei ani sau cu amendă. Ei! N-aveți decât să votați împotrivă și să nu sesizăm! E pe răspunderea cuiva! Doi la mână.

Doamna Raluca Turcan: Trebuie să vă spun foarte scurt că mi se pare ceva suspect că niște informații pe care dumneavoastră le aveți brusc doriți să le constituiți ca probă într-o infracțiune penală, în condițiile în care până acum exact cei care susțin - vezi, Doamne - că aflarea adevărului n-a făcut decât să acopere infracțiuni dovedite. Așadar, Partidul Național Liberal nu poate să participe la acest demers politicianist al dumneavoastră și cred că pur și simplu este o nouă dovadă că folosiți instituția într-o bătălie politică și Justiția intenționați s-o folosiți numai atunci când vă convine.

(...)

Bun. Voi supune votului dumneavoastră, suntem în procedură de vot, propunerea de a fi sesizate organele de cercetare penală în vederea clarificării aspectelor semnalate și sesizate în materialul înaintat de către Secretariatul General”.