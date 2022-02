Diana Șoșoacă, audiată la PÎCCJ: 'Este vorba de infracțiuni împotriva unui demnitar al statului român'

Senatoarea Diana Șoșoacă a venit astăzi la Parchetul de pe lângă ÎCCJ pentru a fi audiată în dosarul cu plângerea împotriva jurnaliștilor italieni. Ea spune că este prima oară când a fost citată.

„Domnul procuror nu mai m-a citat până acum. Nu am fost în niciun concediu, cum s-a mai zvonit pe la nu știu ce televiziuni că m-a citat. Eu nu am refuzat niciodată venirea. Când am fost citată am venit. (...) Este vorba de infracțiuni împotriva unui demnitar al statului român, iar ancheta se va desfășura așa cum spune Codul de procedură penală, nu așa cum doresc jurnaliștii, cu tot respectul”, a spus Șoșoacă, la ieșirea din sediul PÎCCJ.

În urma acestui scandal cu jurnaliștii italieni, soțul senatoarei Diana Șoșoacă a fost pus sub control judiciar sub acuzația de ultraj. Bărbatul e acuzat că a agresat un agent de poliție.

Jurnalista Lucia Goracci a depus și ea plângere, susținând că a fost sechestrată și agresată de senatoare și de soțul ei.