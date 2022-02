Diego Simeone, după remiza cu Manchester United: Trebuie să repetăm multe lucruri din meciul de astăzi, sunt multe lucruri pozitive

Antrenorul echipei spaniole Atletico Madrid, Diego Simeone, a subliniat că elevii săi au făcut un meci bun pe teren propriu cu formaţia engleză Manchester United, în ciuda rezultatului de egalitate (1-1), miercuri seara, în prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, conform Agerpres.

"Trebuie să repetăm multe lucruri din meciul de astăzi (miercuri, n. red.). Sunt multe lucruri pozitive şi, chiar dacă poate părea că ei ar avea un avantaj, nimic nu s-a schimbat însă. Este ca şi cum totul va începe de la zero pe Old Trafford. Sunt foarte mulţumit de modul în care a jucat echipa şi am remarcat lucruri bune, precum efortul colectiv, pressing-ul, apărarea... Înaintea meciului de campionat cu Osasuna (disputat sâmbătă - n.red.) am avut o reuniune şi am început să regăsim acest spirit al lui Atletico", a spus Simeone.Tehnicianul argentinian a lăudat şi jocul adversarilor de miercuri, care au restabilit egalitatea cu zece minute înainte de finalul partide. "A fost un joc bun din partea lor, în principal al lui Bruno Fernandes, care a avut o mare viziune la una dintre singurele dezechilibre pe care le-am avut în acest joc", a adăugat antrenorul lui Atletico.Madrilenii au deschis scorul rapid pe Stadio Metropolitano, prin portughezul Joao Felix (7), însă Manchester United a egalat în minutul 80, prin Anthony Elanga, introdus în joc cu cinci minute mai devreme. Meciul retur se va disputa în Anglia, pe 15 martie.