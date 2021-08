Dinu Todoran (FCSB), înaintea derby-ului cu Rapid - Sper ca Săpunaru să ia cartonaş roşu

Antrenorul echipei FCSB, Dinu Todoran, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că fundaşul formaţiei Rapid, Cristian Săpunaru, este un jucător de valoare şi de aceea speră ca el să ia cartonaş roşu în derby-ul de duminică seara.

"Mâine seară avem un meci important, întâlnim Rapid după o pauză de 6 ani. Ne dorim foarte mult să câştigăm acest meci şi în acelaşi timp să ne facem suporterii fericiţi, pe care îi aşteptăm în număr cât mai mare să ne susţină duminică seara. Jucătorii noştri sunt foarte motivaţi, eu sper ca Săpunaru să aibă aceeaşi soartă ca la ultimului lui meci cu FCSB, adică el să ia roşu. Săpunaru este un jucător bun, un jucător de naţională. Eu însă nu mă tem nici de echipa Rapid, nici de suporteri ei pentru că şi noi avem Peluza Nord alături", a spus Todoran.

"Rapid este neînvinsă în acest început de campionat, dar jucătorii mei sunt dornici şi motivaţi pentru acest meci. Sper să fie un spectacol şi pe teren, pentru că în tribune cu siguranţă va fi. Fotbalul românesc are nevoie de astfel de meciuri cu mulţi spectatori. Ca antrenor pentru mine va fi prima oară cu atâţia suporteri în tribună, dar ca jucător am mai avut astfel de partide. E un lucru nou, dar de pe margine oricum e mai uşor, în teren însă lucrurile stau diferit. Eu am jucători cu experienţă, jucători de echipă naţională care au jucat astfel de meciuri. Vom vedea pe teren care este echipa mai bună, nu în declaraţii", a adăugat antrenorul, informează Agerpres.

Echipa de fotbal FCSB întâlneşte, duminică, de la ora 21:30, pe Arena Naţională din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a 5-a a Ligii I.